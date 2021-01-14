Тяжело больная экс-жена Аршавина жалеет о разводе с первым мужем: «Прости меня за все»

Несколько месяцев назад экс-жена Андрея Аршавина появилась в Instagram с «обновленным» лицом. У нее изменилась форма носа и губ. Тогда многие подписчики стали подозревать, что она сделала пластическую операцию. Но на самом деле ситуация оказалось другой и сложной.

На днях Алиса Казьмина рассказала, что перенесла несколько сложных операций, которые спасли ей жизнь, когда она находилась на грани жизни и смерти. «За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол. Времени у меня оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове. Болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказывала многодетная мать.

Последние месяцы каждый день Алисы начинается с уколов, которые помогают бороться с болью. В сложное время справиться с недугом и управляться с детьми ей помогают мама и бывший муж, бизнесмен Алексей Казьмин. От него Алиса ушла, забрав сына и дочь (их родители назвали в честь себя). Сейчас Казьмин, как сообщает «СтарХит», женат на двоюродной сестре Ксении Собчак.

Несмотря на развод, Алексей не бросил Алису, а она признается, что жалеет о разводе с ним. «Леша помог во всем — с докторами, с детьми. Старшая дочь Алиса говорит: "Моей мамочке может помочь только мой настоящий папа. Он же такой добрый". Очень жалею, что рассталась с Лешей. С ним я цвела, со мной такого точно бы не случилось. Это была семья, где до старости счастливо жили бы с детьми. Прости, Леша, меня. Я не знала, что я лишь кубок, который забрали, и разрушили твою семью. А потом сломали жизнь твоим детям, мне, бросили в нищету, болезнь и страдания», — рассказывает Алиса.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин встречались несколько лет. К ней футболист ушел, хлопнув дверью перед носом беременной гражданской жены Юлии Барановской, когда она ждала третьего ребенка. Но брак с футболистом продержался всего год и распался из-за измен Аршавина.

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