Борющаяся со смертельной болезнью Мирослава Дума решила покинуть соцсети

Страшный диагноз заставил предпринимательницу пересмотреть многие аспекты собственной жизни, потому в новом посте, который Дума сопроводила черно-белой фотографией, на которой она изображена в стильных очках и катетером в руке, она сообщила, что 2020-й выдался для нее очень непростым, из-за чего она больше не хочет больше вести социальные сети. «Что за год! Тестирования, внутренняя трансформация и лекарства! Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю здесь и в данный момент. Так что я беру долгое и столь необходимое свободное время от социальных сетей. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. И до встречи в 2021 году», — написала Мирослава. Тем не менее свой аккаунт знаменитость не удалила, так что есть шанс, что со временем она вернется к своим подписчикам.