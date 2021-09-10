«Ангелы Чарли» 20 лет спустя: как изменились Диаз, Берримор, Лью и другие актеры фильма

Дрю трижды была замужем, но все браки были очень и очень скоротечными. У актрисы есть двое детей, отцом которых стал ее третий муж Уилл Копелман.

Бэрримор дружит с Кортни Лав и является крестной матерью ее дочери, Кэмерон Диаз, Эдвардом Нортоном и Джулией Робертс. Крестным отцом актрисы является знаменитый режиссер Стивен Спилберг.

Последний фильм с участием Дрю вышел на экраны в 2020 году («Дублерша»).

Люси Лью

Миниатюрная актриса во время съемок в «Ангелах Чарли» была на несколько лет старше своих коллег. Но выглядела она великолепно и едва ли не моложе.