«Ангелы Чарли» 20 лет спустя: как изменились Диаз, Берримор, Лью и другие актеры фильма
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Кэмерон Диаз
В «Ангелах Чарли» Кэмерон Диаз сыграла забавную блондинку с пухлыми губами. Со временем красота актрисы немного изменилась, но она по-прежнему невероятно привлекательна. Кэмерон не приемлет пластические операции, поэтому стареет естественным образом.
Кэмерон сыграла в 77 фильмах, многие из которых стали хитами: «Маска», «Банды Нью-Йорка», «Отпуск по обмену» и многих других. Но совсем недавно актриса заявила, что с ее кинокарьерой покончено, она решила всецело посвятить себя семье.
В январе 2015 года она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, который моложе нее на 7 лет. В конце 2019-го у пары родилась дочь Рэддикс. Супруги тщательно скрывали, что их семья станет больше, и о рождении малышки сообщили лишь спустя время. Теперь все свои силы Кэмерон Диаз направила на воспитание дочери.
Дрю Бэрримор
46-летняя актриса успела сняться в 69 фильмах («Инопланетянин», «Все путем», «Нецелованная»), спродюсировать 18 картин и еще в двух стать режиссером.
Дрю трижды была замужем, но все браки были очень и очень скоротечными. У актрисы есть двое детей, отцом которых стал ее третий муж Уилл Копелман.
Бэрримор дружит с Кортни Лав и является крестной матерью ее дочери, Кэмерон Диаз, Эдвардом Нортоном и Джулией Робертс. Крестным отцом актрисы является знаменитый режиссер Стивен Спилберг.
Последний фильм с участием Дрю вышел на экраны в 2020 году («Дублерша»).
Люси Лью
Миниатюрная актриса во время съемок в «Ангелах Чарли» была на несколько лет старше своих коллег. Но выглядела она великолепно и едва ли не моложе.
Фильмография актрисы богаче, чем у других «ангелов» — 99 фильмов. Есть у Люси и престижные награды, и именная звезда на Аллее славы в Голливуде. Но личная жизнь восточной красавицы не сложилась. Замужем она не была, а в 2015-м у нее родился единственный сын Роквелл, которого выносила суррогатная мать.
Билл Мюррей
Билл сыграл в фильме Босли, начальника «ангелов». На момент съемок актеру было 49 лет, сейчас — уже 70.
Фото: Serge Arnal/ Global Look press
За последние годы звезда фильмов «Охотники за привидениями», «День сурка», «Академия Рашмор» и других заметно подсдал (иногда его даже не сразу узнают), но харизма его никуда не делась.
Актер дважды был женат и у него шесть сыновей: двое от первой супруги, остальные — от второй.
Билл Мюррей невероятно востребован и сейчас. На ближайшие годы запланировано около десятка премьер с его участием.
Сэм Рокуэлл
Сэм сыграл в фильме Эрика Нокса, очаровавшего главных героинь, но потом выясняется, что он не тот, кем кажется изначально.
Фото: F. Sadou/ Global Look press
Всю жизнь Рокуэлл посвятил работе. На его счету более сотни фильмов. А за роль второго плана в фильме Мартина МакДона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» он получил «Оскар».
Сэм не был женат и не торопится связывать себя узами брака. Он не скрывает, что не хочет детей, называя их неподъемной для себя ношей. 14 лет актер живет с коллегой Лесли Бибб, с которой снялся в нескольких фильмах.
Об актрисе Келли Линч, сыгравшей в «Ангелах Чарли» роль роковой злодейки Вивиан Вуд, читайте в материале Passion.ru «"Кудряшка Сью": как изменились главные герои романтической комедии за 30 лет после премьеры».
О Криспине Гловере, исполнившем в боевике роль главного злодея по имени Тощий, Passion.ru писал в статье Болезнь «Паркинсона у Фокса, пять браков Ллойда: как живут актеры трилогии "Назад в будущее"».
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Instagram, youtube-канал «Фильмы», кадры фильма, Global Look Press via ZUMA Press, MSU Studio, Serge Arnal, F. Sadou, AdMedia, Isabelle Vautier/ Global Look press