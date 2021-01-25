Звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью рассказала, как ей удается сохранять молодость
Фото: Globallookpress.com
Как правило, звезды в любых интервью на вопросы об уходе отвечают весьма стандартно: воспевают свою любовь к солнцезащитным кремам, а также рассказывают, сколько воды пьют в сутки. Никто не умаляет правильности этих советов, но это далеко не все способы, которыми известные люди пытаются остановить старение. И Люси Лью – одна из них. 52-летняя знаменитость действительно не выходит из дома без SPF-защиты кожи, кроме того, по возможности она надевает шляпу и закрывает область декольте и шеи платком. По ее словам, «эти области на самом деле даже более чувствительны к солнцу, чем лицо». Также она добавляет: «Я азиатка, поэтому легко обгораю на солнце, если забываю об осторожности», – пояснила она. Также Люси добавила, что ее кожа склонна к образованию келоидных рубцов, поэтому принимает дополнительные меры предосторожности, когда выполняет трюки в кино или занимается спортом – часто она наносит немного оливкового масла на эпидермис, чтобы избежать травм.
Кроме того, когда она не пользуется косметикой, актриса умывается просто водой без очищающего средства. Однако после съемок или важных выходов в свет звезда никогда не забывает растворить мейкап гидрофильным маслом, после чего снимает остатки косметики тряпочкой из фибры или мочалкой. «После умывания я смешиваю крем, алоэ вера и немного масла, а затем полученной смесью массирую лицо», – пояснила Лью в одном из интервью.
Еще один бьюти-секрет актрисы – иглоукалывание. Раз в месяц она проходит небольшое обследование, а затем специалист назначает ей курс процедур – подобной практики он придерживается по совету родителей. «Иглоукалывание – часть моей культуры и моей жизни в течение долгих лет, и оно действительно работает. С его помощью я могу похудеть и оставаться молодой, а также вернуть энергию и восстановиться после смены часовых поясов», – говорит звезда.
Также в одном из интервью Люси призналась, что она действительно следит за тем, сколько воды пьет в день, но при этом долгие годы она не пила кофе и лишь недавно добавила этот напиток в свой рацион в очень ограниченных количествах. Актриса знает, что этот напиток вреден для кожи, но ей нравится его горький вкус. При этом звезда не забывает о регулярном увлажнении кожи, она использует не очень дорогое средство из аптечной серии, но делает это регулярно. Также в ее бьюти-рутине есть кокосовое масло. Кроме того Лью утверждает: «Я никогда не делала косметических процедур, потому что считаю их слишком суровыми для кожи. Они повреждают эпидермис. Люди делают пилинги, дермабразию, но мне это не подходит. Я предпочитаю минимализм».
Фото: depositphotos
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