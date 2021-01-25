Звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью рассказала, как ей удается сохранять молодость

Кроме того, когда она не пользуется косметикой, актриса умывается просто водой без очищающего средства. Однако после съемок или важных выходов в свет звезда никогда не забывает растворить мейкап гидрофильным маслом, после чего снимает остатки косметики тряпочкой из фибры или мочалкой. «После умывания я смешиваю крем, алоэ вера и немного масла, а затем полученной смесью массирую лицо», – пояснила Лью в одном из интервью.

Еще один бьюти-секрет актрисы – иглоукалывание. Раз в месяц она проходит небольшое обследование, а затем специалист назначает ей курс процедур – подобной практики он придерживается по совету родителей. «Иглоукалывание – часть моей культуры и моей жизни в течение долгих лет, и оно действительно работает. С его помощью я могу похудеть и оставаться молодой, а также вернуть энергию и восстановиться после смены часовых поясов», – говорит звезда.

Также в одном из интервью Люси призналась, что она действительно следит за тем, сколько воды пьет в день, но при этом долгие годы она не пила кофе и лишь недавно добавила этот напиток в свой рацион в очень ограниченных количествах. Актриса знает, что этот напиток вреден для кожи, но ей нравится его горький вкус. При этом звезда не забывает о регулярном увлажнении кожи, она использует не очень дорогое средство из аптечной серии, но делает это регулярно. Также в ее бьюти-рутине есть кокосовое масло. Кроме того Лью утверждает: «Я никогда не делала косметических процедур, потому что считаю их слишком суровыми для кожи. Они повреждают эпидермис. Люди делают пилинги, дермабразию, но мне это не подходит. Я предпочитаю минимализм».

Фото: depositphotos

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