Болезнь Паркинсона у Фокса, пять браков Ллойда: как живут актеры трилогии «Назад в будущее»
Как же сейчас живут исполнители ролей Марти МакФлая, Эмметта Брауна, Лорейн, Биффа и других персонажей?
Майкл Дж. Фокс
Актер играл 17-летнего подростка, когда ему самому было уже 24 года. А в последней части трилогии Майкл Дж. Фокс был старше Марти МакФлая больше чем на 10 лет.
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Фото: Kinopoisk.ru
К съемкам последней серии франшизы знаменитость уже успел жениться и обзавестись старшим ребенком. Всего у Майкла Дж. Фокса и его супруги Трэйси Поллан четверо детей: 32-летний Сэм, 26-летние близнецы Скайлер и Аквинна, а также 19-летняя Эсме.
Когда Майклу было всего 30 лет, у него диагностировали старческий недуг — болезнь Паркинсона. Пока ученые не нашли от нее лекарства, но пациентов поддерживают в ремиссии с помощью терапии. У больных отмечаются тремор, заторможенность речи и другие симптомы. Одно время Майкл Дж. Фокс вынужден был на публике прятать руки в карманах, такая у него была сильная дрожь.
Свое состояние актер описывает так: «Приходится контролировать каждое движение. Чем бы ты ни занимался, есть ощущение, что на тебя пытается залезть большой ребенок — на руки, на ноги, на плечи. И он делает это снова и снова...».
5 марта 2010 года шведский Каролинский институт вручил Фоксу почетную докторскую степень в области медицины за вклад в исследования болезни Паркинсона. Также он обладатель докторской степени юридических наук.
Майкл снялся в 70 фильмах. В последние годы он активно занимается озвучиванием.
Кристофер Ллойд
Американец воплотил на экране образ чудаковатого гения доктора Эмметта Брауна. В кадре персонаж Кристофера Ллойда выглядит почти пожилым, а в одной из серий его состарили на несколько десятков лет. На деле же на момент выхода первой части «Назад в будущее» ему было всего 46 лет.
Фото: www.instagram.com/mrchristopherlloyd
Кристофер Ллойд сыграл в 218 фильмах. Роль в ленте Роберта Земекиса стала самой узнаваемой в его карьере, но и после завершения съемок в фантастической трилогии актер много снимался. Он востребован и сейчас. В 2021 году состоялись премьеры сразу четырех проектов с его участием, еще один ждет выхода в 2022-м.
Кристофер Ллойд женат в пятый раз. Супруга Лайза моложе знаменитого мужа на несколько десятков лет. Заключили брак они в 2016-м. Детей у него нет.
Криспин Гловер
Криспину достался образ отца Марти — Джорджа МакФлая. При этом он был на несколько лет младше своих экранных детей.
Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global Look press
К моменту съемок у Земекиса у Гловера уже был неплохой послужной список, и по окончании работы в трилогии он снимался много. Вскоре после старта на экранах первой ленты «Назад в будущее» состоялся показ криминальной драмы «На берегу реки», где он и Киану Ривз исполнили главные роли.
В фильмографии Криспина Гловера есть такие известные картины, как «Дом там, где сердце», «Дорз», «Дикие сердцем», «Что гложет Гилберта Грейпа?» и другие.
В 2005-м прошла премьера комедии «Убийственная сексуальность», где Гловер снимался с Эмбер Херд. После сотрудничества у них начался роман, длившийся больше года.
Криспин известен также как писатель и музыкант.
Лиа Томпсон
В юности Лиа мечтала стать балериной, но в 20 лет передумала и отправилась покорять Голливуд. Когда Роберт Земекис пригласил ее поработать, у Томпсон за плечами было уже несколько проектов.
В «Назад в будущее» она сыграла роль матери Марти, хотя в жизни она старше Майкла Дж. Фокса всего на 10 дней. Во время съемок в частях, где Лиа Томпсон играет состарившуюся Лорейн, она ежедневно проводила в гримерке по несколько часов, чтобы превратиться из юной девушки в зрелую даму.
Карьера и личная жизнь Томпсон сложились удачно. Она много снималась и продолжает до сих пор. У нее есть дочери Мэйделин и Зои от мужа режиссера Ховарда Дойча. Младшая тоже стала успешной артисткой.
Клаудия Уэллс
Актриса появилась только в первой серии «Назад в будущее», сыграв девушку Марти МакФлая Дженнифер Паркер.
Фото: Birdie Thompson/ Global Look press
Сняться в остальных двух сериях трилогии ей помешала наркозависимость и болезнь матери. После огромного по времени перерыва она смогла вернуться в кино лишь в 2008 году. На ее счету 37 работ.
Но Клаудия Уэллс реализовала себя в бизнесе, она владеет бутиком в Лос-Анджелесе. У нее есть взрослый сын.
Элизабет Шу
Актриса заменила на «посту» Клаудию Уэллс, выбывшую из проекта. В двух сериях она играла роль подружки Марти.
Фото: Dave Starbuck/ Global Look press
Незадолго до того, как присоединиться к касту «Назад в будущее», Шу снялась в ленте «Парень-каратист», за которую получила награду как лучшая молодая актриса.
Есть у Элизабет Шу номинация на «Оскар» за драму «Покидая Лас-Вегас», где она играла с Николасом Кейджем. В итоге он забрал статуэтку как лучший актер года, а Элизабет как лучшая актриса года — нет.
У исполнительницы роли Дженнифер Паркер с мужем Дэвисом Гуггенхаймом есть сын и две дочери.
Томас Ф. Уилсон
Артист изобразил хулигана Биффа максимально правдоподобно, потому что в школьные годы и сам терпел насмешки.
Фото: Kinopoisk.ru
Томас Ф. Уилсон стал одним из самых плодотворных актеров, снимавшихся в «Назад в будущее». Его фильмография насчитывает 127 картин и видео.
Но он живет не одним кинематографом: у него есть еще две большие страсти — пение в церковном хоре и фотография.
У Томаса Ф. Уилсона и его супруги Кэролайн четверо детей.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильма «Назад в будущее», ImagePressAgency/face to face, F. S, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Birdie Thompson, Dave Starbuck, MediaPunch/face to face/ Global Look press, Kinopoisk.ru
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