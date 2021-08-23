Болезнь Паркинсона у Фокса, пять браков Ллойда: как живут актеры трилогии «Назад в будущее»

Свое состояние актер описывает так: «Приходится контролировать каждое движение. Чем бы ты ни занимался, есть ощущение, что на тебя пытается залезть большой ребенок — на руки, на ноги, на плечи. И он делает это снова и снова...».

5 марта 2010 года шведский Каролинский институт вручил Фоксу почетную докторскую степень в области медицины за вклад в исследования болезни Паркинсона. Также он обладатель докторской степени юридических наук.

Майкл снялся в 70 фильмах. В последние годы он активно занимается озвучиванием.

Кристофер Ллойд

Американец воплотил на экране образ чудаковатого гения доктора Эмметта Брауна. В кадре персонаж Кристофера Ллойда выглядит почти пожилым, а в одной из серий его состарили на несколько десятков лет. На деле же на момент выхода первой части «Назад в будущее» ему было всего 46 лет.