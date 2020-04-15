47-летняя Кэмерон Диаз впервые рассказала о материнских чувствах и жизни с трехмесячной дочерью
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Фото: Instagram Кэмерон Диаз
30 декабря минувшего года 47-летняя Кэмерон Диаз и ее 41-летний супруг Бенджи Мэдден впервые стали родителями. Девочка, которую назвали Рэддикс, появилась на свет благодаря ЭКО в «звездной» клинике Cedar’s Sinai в Лос-Анджелесе.
Долгое время актриса не давала никаких комментариев, однако в прямом эфире в Instagram решила все же поделиться с поклонниками материнскими чувствами: «Мне очень нравится быть матерью. Это самая лучшая часть моей жизни, и я наслаждаюсь каждой ее минутой».
Кэмерон нянчится с малышкой сама, без помощи нянь. Из-за присутствия малышки в доме они с мужем отказались от приема гостей.
По всей видимости, грудное вскармливание Диаз решила завершить или не начинать вовсе. «Мне очень повезло встретить Бенджи, он потрясающий отец. Мы вместе купаем дочь, после он укладывает ее спать, а я могу позволить себе бокал красного вина на кухне», — поделилась звезда.
Также в жизни актрисы появилось новое хобби — кулинария.
Фото и видео: Instagram
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