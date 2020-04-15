47-летняя Кэмерон Диаз впервые рассказала о материнских чувствах и жизни с трехмесячной дочерью

30 декабря минувшего года 47-летняя Кэмерон Диаз и ее 41-летний супруг Бенджи Мэдден впервые стали родителями. Девочка, которую назвали Рэддикс, появилась на свет благодаря ЭКО в «звездной» клинике Cedar’s Sinai в Лос-Анджелесе.

Долгое время актриса не давала никаких комментариев, однако в прямом эфире в Instagram решила все же поделиться с поклонниками материнскими чувствами: «Мне очень нравится быть матерью. Это самая лучшая часть моей жизни, и я наслаждаюсь каждой ее минутой».