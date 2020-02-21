### Анна Курникова и Энрике Иглесиас Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже целых семнадцать лет! Слухи о свадьбе теннисистки и певца появлялись регулярно, так же, как и сообщения о беременности Анны. Однако сам Энрике не раз заявлял, что не готов заводить детей и не считает брак чем-то обязательным и важным в жизни. «Брак вовсе не обязательно делает нас счастливыми, не заставляет нас любить кого-то сильнее. Я смотрю на своих друзей, которые в браке, и некоторые из них не очень счастливы. Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание. Но, как и в любых отношениях, у нас есть взлеты и падения, ведь отношения — тяжелая работа», — поделился Иглесиас в интервью журналу Gala. Правда, судя по недавним новостям, влюбленные все же решились на некоторые важные изменения в отношениях. В декабре 2017-го стало известно, что Анна Курникова родила двойню, а в начале этого года — дочь. Также не утихают слухи о тайной свадьбе звезд.### Кристина Агилера и Мэтт Ратлер Кристина Агилера впервые вступила в официальный брак, когда ей было 24 года. От супруга Джордана Брэтмана певица родила сына Макса, но семейная жизнь не оправдала ее надежды. Спустя пять лет после свадьбы супруги расстались из-за рукоприкладства Брэтмана. Сейчас Кристина счастлива с работником киноиндустрии Мэттом Ратлером, с которым живет в гражданском браке вот уже почти десять лет и от которого родила дочь дочь Саммер. По словам Агилеры, в этих отношениях главным для нее является взаимное уважение и спокойная атмосфера дома.### Алена Свиридова и Давид Варданян О тайной свадьбе Алены Свиридовой и ее возлюбленного Давида Варданяна, который моложе избранницы на 14 лет, впервые заговорили весной 2015 года. Тогда, во время съемок программы Первого канала «Идеальный ремонт» кто-то проговорился, что пара уже год живет в браке. Однако ни сама певица, ни ее «супруг» не стали комментировать эту информацию. Пару лет назад в блоге звезды появилась фотография пары на фоне похожего на старую церковь здания. «И жили они долго и счастливо:)», — написала Свиридова, снова спровоцировав слухи о свадьбе. В любом случае, Алене и Давиду, судя по всему, хорошо вместе и без штампа в паспорте.### Юлия Пересильд и Алексей Учитель Юлия Пересильд и Алексей Учитель вместе более десяти лет, они являются одной из самых закрытых пар российского кино и не любят делиться подробностями личной жизни с широкой общественностью. Только три года назад режиссер перестал скрывать отношения с актрисой и рассказал о детях. Спустя несколько месяцев они впервые вышли в свет с подросшими дочерьми Марией и Анной.### Шакира и Жерар Пике Прекрасно без штампов в паспорте себя чувствуют Шакира и Жерар Пике. Певица и защитник футбольного клуба «Барселона» вместе девять лет и растят двоих сыновей — 7-летнего Милана и 4-летнего Сашу. «У нас уже есть все самое главное. Мы пара, мы любим друг друга, у нас есть ребенок. Я думаю, когда эти аспекты отношений стабильны, брак ничего не изменит», — заявила Шакира после рождения первенца.### Ольга Зуева и Данила Козловский Недавно стало известно, что Данила Козловский улетел в США на роды своей возлюбленной, режиссера Ольги Зуевой. Роман Данилы и Ольги начался пять лет назад, четыре из них они живут вместе. Ради любимого актриса оставила привычный образ жизни и на время перебралась в Россию. Входит ли женитьба в планы пары, неизвестно. ### Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм, прожившие в гражданском браке почти десять лет и впервые ставшие родителями в 2017-м году, похоже, готовы покинуть ряды пар, отказывающихся от официального брака. По слухам, актер и модель собирались пожениться. Правда, сами они пока информацию о свадьбе так и не подтвердили.### Наталья Водянова и Антуан Арно Супермодель Наталья Водянова и французский бизнесмен вместе уже больше восьми лет. В 2014 году у пары родился сын Максим, а два года спустя — сын Роман. Наталья и Антуан долгое время были счастливы, растили детей модели от первого брака и официально жениться не собирались. «Нам очень хорошо вместе. И с каждым днем все лучше. Лучше, чем пять лет тому назад. И, по сути, конечно же, мы не свободны. Мы муж и жена. Страшно менять даже мелочь... А тут — свадьба. Особенно когда однажды обжегся... А вдруг что-то изменится в худшую сторону? Но, конечно, мы рано или поздно поженимся. Если, не дай Бог, что-то случится, мы обязаны, в том числе ради детей и ради друг друга, иметь официальное право принимать важные решения. Но пока это не очень актуально. Сейчас не хочется трогать то, что так дивно работает», — объяснила Водянова в интервью «7 Дней». Правда, недавно Антуан все же сделал Наталье предложение руки и сердца.### Светлана Светикова и Алексей Полищук Светлана Светикова рассказала о том, почему гражданский муж, фигурист-акробат Алексей Полищук, не хочет на ней жениться официально. «Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия, мол, сейчас распишемся, и все будет плохо. В общем, я пришла к выводу, что отношения — это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», — заявила певица в интервью «Экспресс-газете». Светлана и Алексей больше семи лет живут вместе, не расписываясь, и у пары родились двое сыновей — Милан и Кристиан.### Ева Мендес и Райан Гослинг Райaн Гослинг и Ева Мендес вместе девять лет, они растят дочерей Эсмеральду и Амаду. Гослинг и Мендес — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса, они не выходят вместе в свет, прячутся от папарацци и предпочитают не рассказывать СМИ о личном. По слухам, Райан не раз делал Еве предложение, однако актриса, назвавшая в одном из интервью идею брака скучной и неромантичной, ответила отказом. Несколько лет назад появилась информация о тайной свадьбе пары, которая так и не подтвердилась.### Слава и Анатолий Данилицкий Певица Слава уверяет, что сама не хочет замуж за гражданского супруга, бизнесмена Анатолия Данилицкого, с которым она живет вместе вот уже восемнадцать лет и от которого родила дочь Антонину. «Я, видимо, какая-то не такая, потому что вообще никогда не хотела замуж. Толя делал попытки, но потом смирился, понял, что мне это не нужно. Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства. Я ведь как — если что не по мне, разворачиваюсь и ухожу. А тут уже не пошлешь просто так, нужно будет разводиться, оформлять кучу бумаг, заниматься дележкой», — призналась певица в интервью журналу «Теленеделя».### Надежда Бабкина и Евгений Гор Надежда Бабкина состоит в гражданском браке с исполнителем Евгением Гором больше пятнадцати лет. СМИ не раз сообщали о их расставании, однако пара и по сей день вместе, хотя, как признается сама артистка, порой они и ссорятся, и мирятся. В ЗАГС пара не спешит: «Женя делал предложение. Но замуж не собираюсь. Зачем парню портить документ? Пусть я у него останусь в памяти такой, какая есть... Порой говорю ему: "Давай найду тебе молодую девку!" А Женя: "С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Еще фору им дашь!" И действительно дам, пока есть силы. Он относится как к равной, и меня это устраивает».### Голди Хоун и Курт Рассел Голди Хоун и Курт Рассел вместе более 35 лет и по-прежнему выглядят даже не как идеальная пара, а как влюбленные подростки. Они всегда появляются на публике вместе, улыбаются, смотрят друг на друга с нежностью, обнимаются и даже как будто молодеют рядом друг с другом. Как им это удается после долгих лет совместной жизни? Хоун считает, что секрет в том, что они... официально не женаты.«Длительные отношения и брак — разные вещи. Первое — это общение и обоюдное желание быть вместе. В браке его трудно сохранить надолго. Если человек не хочет работать, его не заставишь. Главным в этом деле является желание. Кроме того, важно не потерять себя друг в друге. Двое должны быть столбами, которые держат дом и крышу, при этом позволять друг другу отличаться, не соглашаться с мнением партнера, если тот не прав. Счастливые отношения предполагают право выбора», — рассказала она в одном из интервью.### Александр Градский и Марина Коташенко В конце октября 2018-го 70-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз — гражданская супруга артиста Марина Коташенко родила сына. Вместе они вот уже больше пятнадцати лет, растят двоих общих детей, однако официально свои отношения пока так и не оформили. Старшие дети Градского уже выросли: первенцу, Даниилу, сейчас 38 лет, его младшей сестре Марии — 33. Марина Коташенко младше Александра Градского на 32 года.### Марион Котийяр и Гийом Кане Одна из самых красивых пар французского кино Марион Котийяр и Гийом Кане вместе более десяти лет. Актеры растят 7-летнего сына Марселя и 2-летнюю дочь Луиз. Слухи об их помолвке появились много лет назад, однако они так официально и не поженились. Возможно, причиной нежелания жениться стали неудачные отношения в прошлом: Кане развелся с актрисой Дианой Крюгер, а Котийяр пережила смерть возлюбленного, актера Жюльена Рассама, покончившего жизнь самоубийством.### Лайма Вайкуле и Андрей Латковский Лайма Вайкуле и продюсер Андрей Латковский вместе более сорока лет, однако на первом месте для них всегда была работа, а не семейная жизнь. Когда карьера Лаймы резко пошла вверх, она забеременела и решила, что к рождению ребенку пока не готова. Второй раз прервала беременность артистка уже будучи известной и успешной — сделать это посоветовал гражданский супруг. Впоследствии певица старалась забеременеть и родить, но все оказалось безуспешно. Недавно Лайма Вайкуле призналась, что жалеет о том, что когда-то выбрала карьеру и лишила себя радости материнства.### Опра Уинфри и Стедман Грэхэм Одна из самых влиятельных женщин Америки, популярная телеведущая, продюсер и общественный деятель Опра Уинфри пережила в детстве настоящий кошмар, столкнувшись с сексуальным насилием со стороны родственников. Тяжелое детство наложило отпечаток на жизнь Уинфри, которая решила целиком и полностью посвятить себя карьере, отказавшись от романов с мужчинами. Растопить сердце Опры удалось американскому бизнесмену и преподавателю Стэдману Грэхэму, с которым она состоит в гражданском браке более двадцати лет.«Мы уже были знакомы очень давно. Это была крепкая дружба, и я вдруг поняла, что люблю... Мы объявили о помолвке, но потом мне стало ясно, что если свадьба действительно состоится, то наш брак скоро разрушится, и я честно сказала об этом Стедману. Он согласился. Замуж я точно не выйду, потому что другого такого человека, как он, я не найду, а с ним мы уже все решили», — рассказала телеведущая в своем шоу. Фото: Instagram, DPA, getty, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!