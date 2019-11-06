«Дам фору девицам»: 69-летняя Надежда Бабкина о любви и ревности в отношениях с молодым возлюбленным
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Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Отношения Надежды Бабкиной и Евгения Гора волнуют светских сплетников уже долгие годы. СМИ не раз сообщали о их расставании, однако пара и по сей день вместе, хотя, как признается сама артистка, порой они и ссорятся, и мирятся.
Пара прекрасно ладит в быту: Евгений сам гладит рубашки, а Надежда дает ему советы по стилю; еду заказывают в специальных службах, чтобы не тратить время на стояние у плиты. Иногда жена балует мужа: «Надя потрясающе готовит, начиная от яичницы и заканчивая стейком. Может просто набросать продукты в кастрюлю или сковородку на глазок, и получится шедевр», — признался он в интервью для журнала «СтарХит».
Своей внешности Надежда Георгиевна уделяет достаточно внимания: «Раз в неделю стараюсь попасть на биожени — процедуру микротоковой терапии. Лежишь, кайфуешь. После выходишь с ощущением, что одна половина лица вытянута, а другая — спокойная. Перед съемкой посетила еще всякие обертывания, гидромассаж... Все по-взрослому».
Секретом своих отношений Надежда считает доверие: «Задайте мне вопрос, ревную ли я, и получите ответ: "Да!" Если скажу, что нет, — будет вранье. <...> Когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть подтряхивать. Он это знает и, видимо, иногда провоцирует». Евгений основой счастливого брака называет умение понимать друг друга с полуслова.
В ЗАГС пара не спешит: «Женя делал предложение. Но замуж не собираюсь. Зачем парню портить документ? Пусть я у него останусь в памяти такой, какая есть... Порой говорю ему: "Давай найду тебе молодую девку!" А Женя: "С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Еще фору им дашь!" И действительно дам, пока есть силы. Он относится как к равной, и меня это устраивает».
«Много обдумывала, что люди скажут по поводу нашего союза, ведь обществом такое не приветствуется. Потом взорвалась: "С какой стати должна оглядываться на других? Это моя жизнь!"», — подытожила звезда.
Фото и видео: instagram
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