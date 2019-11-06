«Дам фору девицам»: 69-летняя Надежда Бабкина о любви и ревности в отношениях с молодым возлюбленным

Отношения Надежды Бабкиной и Евгения Гора волнуют светских сплетников уже долгие годы. СМИ не раз сообщали о их расставании, однако пара и по сей день вместе, хотя, как признается сама артистка, порой они и ссорятся, и мирятся.

Пара прекрасно ладит в быту: Евгений сам гладит рубашки, а Надежда дает ему советы по стилю; еду заказывают в специальных службах, чтобы не тратить время на стояние у плиты. Иногда жена балует мужа: «Надя потрясающе готовит, начиная от яичницы и заканчивая стейком. Может просто набросать продукты в кастрюлю или сковородку на глазок, и получится шедевр», — признался он в интервью для журнала «СтарХит».

Своей внешности Надежда Георгиевна уделяет достаточно внимания: «Раз в неделю стараюсь попасть на биожени — процедуру микротоковой терапии. Лежишь, кайфуешь. После выходишь с ощущением, что одна половина лица вытянута, а другая — спокойная. Перед съемкой посетила еще всякие обертывания, гидромассаж... Все по-взрослому».

Секретом своих отношений Надежда считает доверие: «Задайте мне вопрос, ревную ли я, и получите ответ: "Да!" Если скажу, что нет, — будет вранье. <...> Когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть подтряхивать. Он это знает и, видимо, иногда провоцирует». Евгений основой счастливого брака называет умение понимать друг друга с полуслова.