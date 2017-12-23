Актриса и режиссер появились на новогоднем балу с дочерьми Анной и Марией.

В Большом театре состоялся традиционный Bosco Бал, на котором гости смогли насладиться юбилейной постановкой рождественского балета-сказки «Щелкунчик». На костюмированном мероприятии с детьми появились Алексей Учитель и Юлия Пересильд, которые впервые вышли в свет вместе.

Юлия Пересильд старается не афишировать личную жизнь, и долгое время она отказывалась называть имя отца своих дочерей. В недавней беседе с журналом «ОК!» актриса заявила, что никогда не делала тайны из своей личной жизни: «Я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь».

Фото: пресс-служба