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Наталья Водянова объявила о свадьбе с Антуаном Арно и показала роскошное кольцо

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Фото: Instagram Натальи Водяновой

37-летняя модель Наталья Водянова и 42-летний бизнесмен Антуан Арно готовятся отпраздновать свадьбу.

Отношения Натальи Водяновой и Антуана Арно уже девять лет не дают покоя хейтерам. Знаменитости начали встречаться в 2011 году (через 4 года после знакомства), в мае 2014-го у них родился первый общий сын Максим, в июне 2016-го — второй общй наследник, Роман. Однако до сих пор пара не оформляла отношения, и злые языки судачили, что все это несерьезно.

Наконец Наталья Водянова и Антуан Арно решили официально стать мужем и женой.

«Этот год был красивым и очень запомнился нам. 2020, мы готовы! Не можем дождаться, чтобы устроить праздник с близкими», — написала модель под нежной фотографией в своем блоге, демонстрируя роскошное кольцо.

Из комментариев Натальи под постом не вполне очевидно — состоялась ли церемония бракосочетания в минувшем году, и семья готовится устроить лишь праздник, или свадьба прогремит в наступившем.

В прошлом Наталья Водянова уже успела побывать замужем за аристократом Джастином Портманом, от него она родила троих детей — дочь Неву, сыновей Лукаса и Виктора.

Фото и видео: instagram

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