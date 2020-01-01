Наталья Водянова объявила о свадьбе с Антуаном Арно и показала роскошное кольцо

Отношения Натальи Водяновой и Антуана Арно уже девять лет не дают покоя хейтерам. Знаменитости начали встречаться в 2011 году (через 4 года после знакомства), в мае 2014-го у них родился первый общий сын Максим, в июне 2016-го — второй общй наследник, Роман. Однако до сих пор пара не оформляла отношения, и злые языки судачили, что все это несерьезно.

Наконец Наталья Водянова и Антуан Арно решили официально стать мужем и женой.

«Этот год был красивым и очень запомнился нам. 2020, мы готовы! Не можем дождаться, чтобы устроить праздник с близкими», — написала модель под нежной фотографией в своем блоге, демонстрируя роскошное кольцо.