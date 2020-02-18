Недавно 34-летний Данила Козловский завершил съемки картины «Карамора», которые проходили в Грузии. После окончания работы над проектом актер и режиссер взял отпуск и улетел в США, где сейчас находится его любимая женщина — актриса и режиссер Ольга Зуева. Со дня на день Данила и Ольга впервые станут родителями. Ольга много лет жила в США: там она училась и работала моделью. Поэтому и рожать она будет там же, в максимально комфортном для себя месте.«Для Данила это первый отпуск за долгое время. Он устал от круговерти событий, и даже близких попросил не напоминать ему о работе. Они оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил», — приводит «СтарХит» слова друзей пары.Роман Данилы Козловского и Ольги Зуевой начался пять лет назад, четыре и них они живут вместе. Ради любимого Ольга оставила привычный образ жизни и на время перебралась в Россию.Входит ли женитьба в планы пары, неизвестно. Но точно одно: долго сидеть в декрете молодые родители не собираются. Уже в конце марта Козловский вернется в Москву, а Зуева летом продолжит работу в одном из проектов Данилы. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Instagram, StarfaceВидео: телеканал «Ю»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!