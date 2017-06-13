Самым важным для человека, страдающего от алкогольной, наркотической или другой зависимости, является способность признаться самому себе в том, что у него проблемы. Самые смелые отваживаются публично заявить о своем недуге и помочь тем, кто тоже оказался в беде.

Дана Борисова

Самой обсуждаемой знаменитостью с разрушительными зависимостями в последнее время стала Дана Борисова. Информационная буря вокруг телеведущей разыгралась после того, как ее мама появилась на шоу Андрея Малахова и публично заявила о проблемах дочери. Дана, тревожные звоночки о неадекватном поведении которой появились еще несколько лет назад, поначалу все отрицала, но потом сдалась и теперь прекрасно чувствует себя в одном из реабилитационных центров Таиланда.

«То, что сейчас со мной происходит — это очень классный и, я уверена, абсолютно переломный момент в моей жизни. Как вы все знаете, я нахожусь в реабилитационном центре в Таиланде, на Самуи.

Спасибо огромное за то, что отвезли меня сюда, моим двум настоящим друзьям: Андрею Малахову и Никите Лушникову (председатель правления Национального Антинаркотического Союза — прим. ред.). Я не принимаю никаких веществ, изменяющих сознание (даже кофе и энергетических напитков). По окончании курса реабилитации я буду жить в полной трезвости. Я уже очень изменилась и буду меняться дальше. Суть реабилитации — это трансформация зависимого человека, его духовный рост. У меня нет доступа к телефону, как и у всех реабилитантов. Я могу по понедельникам и пятницам, как и все, кто проходит это путь со мной, выходить на связь только в определенные часы. Вообще наша группа, которая стала для меня семьей, очень помогает», — рассазала Дана на своей странице в Instagram.



Бен Аффлек

О проблемах Бена Аффлека с алкоголем и азартными играми было известно давно. Пагубные зависимости не мешали ему быть успешным актером, режиссером и сохранять прочный, как казалось со стороны, брак с актрисой Дженнифер Гарнер. Аффлек все же доигрался: пошел вразнос, изменил жене с няней их детей и разрушил свой брак. Когда супруга подала на развод, Аффлек отрезвел во всех смыслах и отправился в реабилитационную клинику, о чем откровенно рассказал в Facebook:

«Я хочу жить полной жизнью и быть хорошим отцом. Хочу, чтобы мои дети знали, что нет ничего постыдного в просьбе о помощи, когда она тебе необходима. Пусть мой шаг вдохновит каждого, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг. Мне повезло, что у меня есть любовь моей семьи и друзей, в том числе матери моих детей Джен, которая поддерживала меня и заботилась о детях, пока я разбирался со своей проблемой. Это только первый шаг из многих других, которые предстоит сделать для полного восстановления».

Ирина Аллегрова

«Императрица» российского шоу-бизнеса Ирина Аллегрова не скрывает, что злоупотребляла алкоголем и так увлеклась, что уже не понимала всю серьезность ситуации. Дошло до того, что неравнодушные к состоянию здоровья певицы люди прятали от нее горячительные напитки. К счастью, Аллегровой удалось взять себя в руки.

«Я была страусом в тот момент, которому казалось, что он спрятал голову в песок — и все. Это было не очень хорошо, мягко говоря. Это был короткий период, но пила баба. Я сказала это во всеуслышание. Но плохо мне было в то время, больно, но потом я поняла, что легче мне не становится. С тех пор я знаю, что выпивать надо только по праздникам и когда хорошее настроение», — призналась певица в передаче Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».

Брэд Питт

В конце 2016 года для многих стал неожиданностью крах любовной истории Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые казались одной из самых романтичных пар Голливуда и были образцом для подражания. Джоли подала на развод с супругом и заявила, что у него серьезные проблемы с алкоголем. Питт отправился в реабилитационный центр и публично признался в зависимости в очень откровенном интервью журналу GQ, рассказав, что напивался до такого состояния, что падал под стол:

«Я бросил все, кроме выпивки, когда женился. Я очень, очень рад, что мне все это удалось. <...> Как вы знаете, я недавно начал терапию. Мне нравится, мне очень нравится. Мне пришлось сменить двух врачей, чтобы найти своего, правильного».

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и сама по молодости позволяла себе много саморазрушающих экспериментов. К «сенсационным новостям» о том, что она принимала запрещенные препараты, актриса теперь относится спокойно и не скрывает ошибки прошлого. К 20 годам Джоли «перепробовала почти все, что возможно», считает, ей повезло, что не умерла молодой, и давно уже ведет здоровый образ жизни.

Григорий Лепс

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» не только постоянно выпивал на многочисленных корпоративах и тусовках со своими горячими во всех смыслах поклонниками, но и злоупотреблял запрещенными препаратами. Справиться с зависимостями артисту помогла нынешняя супруга Анна.

«Все зависит от силы воли и характера. Лично знаю человек пять бывших наркоманов, и дело тут не в запрете. Дело в собственной голове: пока человек сам себе не скажет, что это плохо, тут запрещай или нет — дело такое», — признался певец в интервью Ксении Собчак.

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит в этом году отмечает семь лет трезвости. Предшествовала этому многолетняя борьба актрисы с алкоголем, запрещенными веществами и обезболивающими препаратами. «Преодолеть зависимость очень сложно, но не невозможно, если вас кто-то поддерживает. Мой муж и моя семья помогают мне на этом нелегком пути», — еще давно признавалась Гриффит. Правда, брак с Антонио Бандерасом все же разрушили в том числе проблемы Гриффит с изменяющими сознание веществами.



Стас Пьеха

У Стаса Пьехи была бурная юность, ошибки которой не скрывает ни он, ни его семья. «Он сам столкнулся с этой гадостью, когда был маленький. В Питере его пичкали наркотиками. Я с трудом сумела выдернуть его из этой среды. Отправила в Москву к маме, а там он, к счастью, уже потерял связь с этими людьми. Но запомнил на всю жизнь, что наркотики — это страшно. <...> Мы его тут же в Москву отправили и тем спасли. Вырос порядочным человеком. Я им горжусь», — рассказала бабушка Стаса, певица Эдита Пьеха. В итоге Стас Пьеха даже решил открыть при поддержке сестры Эрики и Национального антинаркотического союза в Москве центр по борьбе с пагубными зависимостями.

Лариса Гузеева

У Ларисы Гузеевой все началось с того, что она связалась с плохим парнем. Первым мужем актрисы был колоритный помощник оператора — в татуировках и с вредными привычками. Гузеева так отчаянно пыталась спасти супруга, что сама начала злоупотреблять алкоголем, но в какой-то момент поняла, что ей пора остановиться:

«Когда я жила с Ильей, с первым своим мужем — наркоманом, то назло ему стала выпивать. Встретились мы, когда я снималась в картине "Соперницы". И тоже ведь мой характер проявился. Мне 25 лет, на меня обращают внимание практически все мужчины съемочной группы, исполнитель главной роли просто проходу не дает, директор тоже ухаживает и… Кого я выбираю? Худшее среди всего, что было. Непонятно какого ассистента оператора, который возит тележку с аппаратурой. Не представляю, что меня заставило запасть на него. <...> Тогда я еще не знала, что он колется. Лечила его, по докторам таскала, зашивала. Много лет боролась, но безрезультатно. От такой жизни и сама периодически сильно запивала. А однажды, проснувшись, вдруг почувствовала, что хочется похмелиться. И поняла: пришла пора заняться собой».



Влад Топалов

У Влада все закрутилось во время популярности группы «Smash!!», в которой он пел с Сергеем Лазаревым. Топалов так увлекся всеми сопутствующими популярности сторонами веселой жизни, что даже не смог нормально работать: «Это был январь 2004-го, мы только отпраздновали Новый год, — рассказывал журналистам певец, — всем было весело. Никогда мне никто не предлагал, не подсовывал никакие наркотики, я всегда был таким человеком, который делал то, что сам хотел. И вот в один зимний вечер мы с друзьями сидели, и я сказал: "А давайте! А чего?". И мы попробовали. Так все началось».

Ситуация стала настолько плачевной, что отец Влада просто закрывал его дома и никуда не выпускал. В итоге певец сам осознал, что потратил четыре года жизни на бесцельное существование в измененном сознании, и смог справиться с зависимостью.

Адель

Проникновенные песни обладательницы многочисленных престижных музыкальных наград, которые она сама сочиняет и исполняет, возникают не из воздуха, а рождаются в результате ее переживаний и потрясений. Певица, правда, однажды поняла, что так истязать себя просто нереально, и призналась, что напивалась не только во время написания хитов, но и перед концертами: «Однажды перед выступлением я напилась так сильно, что забыла слова собственных песен… Это было ужасно».

Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри с переменным успехом ведет многолетний крестовый поход против алкогольной зависимости и не скрывает этого. В одном из интервью актер признался, что на съемочную площадку популярного во всем мире сериала всегда приходил с жутким похмельем. Помогли Перри справиться не только в реабилитационном центре, но и в барах — бармены просто перестали наливать известному и любимому многими актеру.

Фото: East News, Global Look Press, Starface, Instagram