После скандального эфира передачи «Пусть говорят», где мама Даны Борисовой поведала зрителям о том, что ее дочь страдает от наркозависимости, телеведущую под руководством Андрея Малахова отправили на лечение в Таиланд.

После этого в Сети появились слухи, что Дану насильно удерживают в клинике, отобрав паспорт и телефон, а сама она очень хочет вернуться в Россию. Однако друзья Борисовой сообщили, что с ней все в порядке, просто сейчас у нее тяжелый период. Расставить все точки над «и» поспешил Андрей Малахов, следящий за тем, как проходит курс выздоровления Даны.

На своей странице в Twitter ведущий опубликовал фото Даны, подписав: «Для всех кто думает, что Дану удерживают силой- свежее фото. Сделано 5 часов назад...».

Стоит отметить, что учреждение, где находится Борисова, отличается нестандартным подходом к лечению. Для пациентов там настоящий рай — они живут на берегу океана, посещают личного психолога, ходят на массаж, а также занимаются йогой и фитотерапией.

Фото: instagram.com, twitter.com