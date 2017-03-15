На своей странице в Facebook Бен Аффлек написал о том, что прошел курс лечения от алкоголизма и будет продолжать бороться с этой пагубной зависимостью:

«Я хочу жить полной жизнью и быть хорошим отцом. Хочу, чтобы мои дети знали, что нет ничего постыдного в просьбе о помощи, когда она тебе необходима. Пусть мой шаг вдохновит каждого, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг. Мне повезло, что у меня есть любовь моей семьи и друзей, в том числе матери моих детей Джен, которая поддерживала меня и заботилась о детях, пока я разбирался со своей проблемой. Это только первый шаг из многих других, которые предстоит сделать для полного восстановления».

Напомним. на днях стало известно, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек передумали разводиться. Ранее актриса подала на развод из-за измены Аффлека с няней их детей.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com