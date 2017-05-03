53-летний Брэд Питт медленно, но верно возвращается к светской жизни после скандального развода с Анджелиной Джоли. Расставание далось ему нелегко, Питт заметно постарел и исхудал. Сегодня же западные СМИ заявили: «Он вернулся!». Как оказалось, Брэд украсил собой сразу три обложки глянцевого журнала GQ Style. Съемки проходили в национальном заповеднике «Белые пески», который находится в штате Нью-Мексико, а также в парке «Карлсбадские пещеры» и в национальном парке «Эверглейдс» во Флориде.

Публикация от GQ (@gq) Май 2 2017 в 6:04 PDT

На фото актер выглядит изможденным, несчастным, но вместе с тем несколько одухотворенным, как отметили пользователи Сети. А некоторые и вовсе сравнили его с человеком, употребляющим наркотики, и не забыли упомянуть про схожесть с Билли Бобом Торнтоном — вторым мужем Джоли.

Публикация от GQ (@gq) Май 2 2017 в 6:10 PDT

«Каждый, кто разводится с Анджелиной, становится тощим, а скелеты — Брэд, Билли Боб и т.д.», «Похоже, «Брэд Питт упал в мешок с кокаином». Хахаха», «Белый порошок на его лице заставляет его выглядеть подозрительно», «Похоже, он перенес серьезную потерю веса. Он выглядит изможденным», — поделились мнением фанаты.

Публикация от GQ (@gq) Май 2 2017 в 6:17 PDT

Помимо фото, поклонники Питта смогут прочитать его первое интервью после развода с Джоли, в котором он откровенно расскажет о любви, отцовстве, потерях и стимуле двигаться дальше, когда все разваливается.

К слову, это не первая фотосессия Брэда после распада семьи. В начале этого года актер появился на обложке февральского выпуска южноафриканского GQ. Тогда все отметили, что Питт хоть и выглядит немного исхудавшим, зато весьма брутальным и мужественным.

Напомним, Питт и Джоли поженились в 2014 году, спустя 10 лет отношений. Сейчас у экс-супругов шестеро детей: трое приемных и трое родных.

Фото: instagram, global look press