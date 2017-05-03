Сегодня в американском GQ Style вышло первое большое интервью с Брэдом Питтом, в котором известный актер впервые откровенно рассказал о жизни после развода.

Последние полгода были, по признанию актера, «странными». Питт опроверг слухи об употреблении наркотиков: «Я бросил все, кроме выпивки, когда женился. Я очень, очень рад, что мне все это удалось». В последние 12 месяцев у актера были серьезные проблемы с алкоголем и лишь сейчас он начал приходить в себя.

На данный момент мужчина проходит курс лечения, пытаясь разобраться в себе с помощью психолога. «Как вы знаете, я недавно начал терапию. Мне нравится, мне очень нравится. Мне пришлось сменить двух врачей, чтобы найти своего, правильного». Алкоголь он заменил на клюквенный сок и газированную воду.

Сейчас Брэд продолжает жить в доме, где когда-то кричали и бегали его дети. Он заваривает японский чай, разжигает камин, прислушивается к тишине и пытается жить дальше. «Это не кризис среднего возраста. Я думаю, что кризис — это страх перед старостью, страх смерти. Мужчины в такие моменты покупают Lamborghini», — пояснил Брэд. Сейчас у него Ford GT, но вышеупомянутые автомобили ему нравятся все больше.

Компанию ему составил его пес — бульдог по кличке Жак. «Мы друзья навеки», — признается Питт и шутит, что тот напоминает ему дядюшку с болезнью легких, которого мучает одышка, он храпит и громко пукает.

У дома в ряд выстроились детские велосипеды. Бывший глава большого семейства признался, что ему было сложно возвращаться сюда, и первое время он жил у приятеля, в бунгало в Санта-Монике. Полтора месяца он спал на полу, но после того, как кто-то взломал компьютер его друга в поисках информации, решил перебраться домой.

«Этот дом всегда был полон шума и хаоса, голоса и грохот были слышны повсюду, а теперь здесь царит тишина. Это очень торжественно, что-ли», — поделился актер, сообщив, что атмосфера его пугает. Чтобы не сойти с ума, он занялся лепкой скульптур.

Его цель — вернуться к себе, чтобы суметь стать достаточно открытым с близкими. «Семья это самое важное. Умирая, люди не вспоминают об имуществе или наградах. Они вспоминают о тех, кого любили, о своих сожалениях. Дети — очень нежные создания. Они впитывают все. Мы должны держать их за руки и объяснять им все. Им нужно, чтобы кто-то мог их выслушать. Когда я был занят работой, я не слышал их. Я хочу стать лучше в этом плане», — признался Питт. Развод заставил его задуматься: «Это было как удар прямо в лицо: я должен был уделять им больше времени, быть для них больше, чем я был. Мне это не удалось».

Имя бывшей жены в разговоре с редактором GQ актер упомянул лишь однажды, посоветовав посмотреть ее фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». «Сейчас мы оба стараемся делать все от нас зависящее. Когда в суде один юрист сказал мне — “Никто не выигрывает в суде — здесь имеет значение только то, кто страдает больше”. Это правда. Ты тратишь время чтобы доказать, что ты прав, а они нет. К счастью, мы все это понимаем. Для детей уже большой удар — что их семья развалилась на части», — заключил он.

Фото: eastnews.ru, GQ Style, parade.com, globallookpress.com