4 июля Анджелине Джоли исполняется 42 года. Актриса, режиссер, общественный деятель, благотворитель, посол доброй воли ООН и мама шестерых детей, она принадлежит к тому типу людей, которые не теряют время даром, эволюционируют и пытаются не только справиться со своими демонами, но и сделать мир лучше.

Анджелина Джоли родилась в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран, которая решила посвятить себя семье. К сожалению, мечты о счастливой семейной жизни Бертран разрушились быстро: популярность Войта росла от роли к роли, он увлекался другими женщинами — на жену и детей оставалось не так уж и много времени. Родители Анджелины Джоли развелись спустя год после ее рождения, мать с ней и ее братом Джеймсом переехала в Нью-Йорк, а отец остался в Лос-Анджелесе.

Не самое счастливое детство вечно недолюбленного ребенка отложило отпечаток на бурную юность актрисы и ее отношение к детям в более зрелом возрасте. В недавнем интервью няня Анджелины и Джеймса откровенно рассказала о том, как они росли без отца. Дело в том, что Маршелин Бертран так и не смогла простить супругу предательство и тяжело переживала развод и одиночество. Она вела затворнический образ жизни, а ее необщительность распространялась даже на собственных детей. Особенно ей было тяжело смотреть на Анджелину, которая росла копией отца.

Подростком Анджелина с мамой и братом вернулась в Лос-Анджелес, где стала типичным аутсайдером, неуверенной в себе девочкой со странными увлечениями. Джоли носила одежду из секонд-хэнда, коллекционировала ножи, безуспешно пыталась стать моделью (еще один удар по самооценке) и глушила боль, неустроенность и ненависть к себе доступными способами — от порезов на теле до употребления наркотиков (к 20 годам «перепробовала почти все, что возможно», она считает, что ей повезло, что не умерла молодой).



К 24 годам Анджелина Джоли доказала себе, что на что-то способна — получила премию «Оскар» за роль психопатки в фильме «Прерванная жизнь». Окрыленная победой, Джоли решает сделать попытку наконец наладить отношения с отцом и приглашает его сняться вместе с ней в фильме «Лара Крофт — расхитительница гробниц». Но не вышло. На съемочной площадке дочь и отец так выяснили отношения, что Джоли официально отказалась от его фамилии, а сам Войт публично заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой.

За три года в жизни актрисы, кроме размолвки с отцом, произошли важные вещи, которые окончательно сформировали ее характер. Она вышла замуж за актера Билли Боба Торнтона, о бурной страсти между ними ходили легенды, на теле Анджелины появилась татуировка в честь мужа. В это время Джоли, снимаясь в «Ларе Крофт», побывала в Камбодже, была поражена ужасными условиями жизни местного населения и решила усыновить камбоджийского мальчика Мэддокса — для начала. Торнтон решение и благородный порыв жены не поддержал, брак в итоге распался.

Анджелина Джоли свела татуировку «Билли Боб», перестала искать счастье в любви к ненадежным мужчинам и решила заняться тем, что считает действительно важным. Так началась история Джоли-благотворительницы и Джоли-многодетной мамы. Актриса стала послом доброй ООН по делам беженцев и по сей день продолжает бывать с миссиями в странах с военными конфликтами и там, где люди с трудом выживают. Особенно ее волнует судьба женщин и детей, оказавшихся в беде.

Слабину Анджелина дала в 2007 году, когда в возрасте 56 лет после продолжительной борьбы с болезнью от рака умерла ее мать Маршелин Бертран. В тот момент ее очень поддержал гражданский супруг Брэд Питт. Бертран перед смертью посоветовала дочери выходить замуж за такого прекрасного мужчину. У Джоли и Питта родилось трое детей, вместе они усыновили мальчика из Вьетнама Пакса, кроме того, Питт официально стал отцом двоих усыновленных детей Джоли, но замуж она не спешила.

Операция, которую Анджелина Джоли перенесла в 2011 году (двойная мастэктомия и удаление яичников из-за риска заболеть раком, как ее мать) еще больше сблизила актеров. Наконец, спустя семь лет отношений они официально поженились. Со стороны все выглядело очень романтично, но сама Анджелина заявила в интервью, что брак не сделал ее счастливым, кроме того, она так и не справилась с тяжелыми мыслями о нелегкой судьбе и смерти матери.

В прошлом году неожиданно для всех, кто слышал об этой паре, Анджелина Джоли объявила о разводе с мужем и съехала с детьми из их общего дома. В качестве причины назвала алкогольную зависимость и агрессивность супруга, с которым ей надоело бороться. Брэд Питт правдивость обвинения подтвердил. Для тех, кто хотя бы немного знаком с перипетиями личной жизни аткрисы, очевидно — Питт из верного союзника превратился в очередного мужчину, который тянет ее на дно, а там она уже побывала.

Официально объявив о разводе, Анджелина Джоли буквально расцвела. Если год назад все ее уже едва ли не хоронили — страшно похудела, плохо выглядит, потухший взгляд, какая-то замученная, то теперь она снова хороша. Джоли набрала вес, стала чаще улыбаться и сконцентрировалась на важных для нее проектах. Джоли-режиссер недавно представила свой новый фильм «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи» о геноциде в родной стране ее старшего сына Мэддокса. Джоли-благотворитель вместе с британскими политиками Арминкой Хелик и Хлои Далтон создала партнерство Jolie Pitt Dalton Helic, посвященное, среди прочего, правам женщин и международному правосудию. С начала этого года Джоли-общественный деятель начала читать лекции в качестве приглашенного преподавателя Лондонской школы экономики (ведет мастер-классы о женщинах, безопасности и мире, делится опытом работы с ООН).

Когда шумиха вокруг развода с Питтом поутихла, Анджелина Джоли дала первое интервью о личном. Сделала она это в Камбодже, где состоялась премьера ее нового фильма, что тоже показательно. Джоли заявила, что момент непростой для всех в их семье, которой они навсегда и останутся, но надо двигаться дальше. Главное для нее — благополучие детей, благотворительная миссия и работа. А Питт может поддерживать, если хочет (стало известно, что он прилетал к ней и детям, предварительно записавшись на реабилитационный курс), но не мешать. С отцом Джоном Войтом, обеспокоенным громким разводом дочери, она недавно сходила на семейный обед, на который привела и детей.

Фото: Global Look Press, East News, Getty