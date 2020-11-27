Жена Михаила Ефремова опровергла слухи о разводе и собирается к нему в колонию

На днях в СМИ появилась информация, что жена Михаила Ефремова Софья Кругликова готовится к разводу. Тогда эти сведения якобы получили от окружения семьи. Теперь, нарушив молчание супруга актера опровергла эти домыслы.

«Ложь, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И ложь - слухи о нашем разводе», — передал слова Софии изданию «СтарХит» один из ее знакомых, отметив, что она все отрицает. Источник издания также добавил, что сразу после окончания карантина Кругликова поедет в колонию к Ефремову.

Актер три недели находится в СИЗО в Белгороде. Вскоре Ефремова переведут в ИК-4.

Судебный процесс над Михаилом Ефремовым был самым громким за последнее время. В июне 2020 года актер спровоцировал ДТП, сев за руль пьяным. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Сначала актер заявлял, что не собирается «отмазываться», но после, по настоянию скандального адвоката Эльмана Пашаева, отказался от своих слов. Правда, после он еще несколько раз менял свое решение, то признавая вину, то вновь отрицая. В итоге суд приговорил его к 8 годам заключения.

О деле Михаила Ефремова можно прочитать на сайте Passion.ru.