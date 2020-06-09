56-летний Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы, есть пострадавшие

В понедельник, 8 июня, на Смоленской площади города Москвы произошла авария с участием известного актера Михаила Ефремова, столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Пресс-служба МВД подтвердила: есть пострадавший. Свидетели аварии рассказали, что были сильно напуганы: автомобиль знаменитости чуть не задел их.

«Эта машина чуть нас не сбила. Жесть, просто жесть. Он чуть нас не убил, потом выскочил на встречку», — говорят очевидцы в коротком видеоролике, попавшем в Сеть.

Очевидцы сообщают, что Михаил Ефремов был пьян. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это, сотрудники правоохранительных органов проводят освидетельствование.

«Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался», — цитирует слова очевидца информационное агенство РИА «Новости».

В автомобиле с Михаилом Ефремовым находились друзья — актер Иван Стебунов с супругой Еленой Власовой. Они живы.