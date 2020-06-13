Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП с извинениями: «Отмазываться не собирался и не буду»

«4 дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, ну может быть потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, подключая свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите пожалуйста. Больше сказать нечего», — сказал он.

Согласно информации, которой располагает пресса, на момент происшествия актер находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено в процессе медицинского освидетельствования. По неподтвержденной информации в крови Ефремова также нашли среды наркотических веществ. До 9 августа он пробудет под домашним арестом в своей квартире в центре Москвы.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования семье и близким погибшего.