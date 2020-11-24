Супруга Ефремова решила подать на развод

«Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи», - сказал он. Напомним, в июне 2020 года Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. В ее квартире актер находился сразу после смертельного ДТП.

Напомним, Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за аварию, в которой погиб мужчина. 8 сентября состоялось судебное заседание. Трагедия случилась в июне, в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева.