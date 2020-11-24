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Супруга Ефремова решила подать на развод

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Фото: Global Look Press

Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод, об этом рассказал близкий друг артиста, имя которого не называется.

Он уточнил, что решение уже принято, расторжение брака – все лишь вопрос времени. «Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства», - подчеркнул он. Друг Ефремова считает, что актер «просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя».

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Фото: Global Look Press

Как пишет «Комсомольская правда», источник предположил, что могло стать причиной размолвки. По его словам, «тут есть и эмоции, и холодный расчет». Кругликова не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Кроме того, мотивом могло стать то, что таким образом ей будет проще поделить имущество, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме.

«Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи», - сказал он. Напомним, в июне 2020 года Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. В ее квартире актер находился сразу после смертельного ДТП.

Напомним, Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за аварию, в которой погиб мужчина. 8 сентября состоялось судебное заседание. Трагедия случилась в июне, в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева.

Фото: Global Look Press

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