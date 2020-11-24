Супруга Ефремова решила подать на развод
Фото: Global Look Press
Он уточнил, что решение уже принято, расторжение брака – все лишь вопрос времени. «Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства», - подчеркнул он. Друг Ефремова считает, что актер «просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя».
Фото: Global Look Press
Как пишет «Комсомольская правда», источник предположил, что могло стать причиной размолвки. По его словам, «тут есть и эмоции, и холодный расчет». Кругликова не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Кроме того, мотивом могло стать то, что таким образом ей будет проще поделить имущество, пока Ефремов отбывает срок в тюрьме.
«Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи», - сказал он. Напомним, в июне 2020 года Ефремова уличили в близкой связи с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. В ее квартире актер находился сразу после смертельного ДТП.
Напомним, Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за аварию, в которой погиб мужчина. 8 сентября состоялось судебное заседание. Трагедия случилась в июне, в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!