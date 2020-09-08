Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП

8 сентября состоялось судебное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Трагедия случилась в июне, и в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева (обо всем можно прочитать в новостях на сайте Passion.ru).

На прошлой неделе Ефремов признал вину (до этого он несколько раз менял показания), и прокурор потребовал для него 11 лет заключения в колонии.

С раннего утра возле здания Пресненского суда Москвы образовалось настоящее столпотворение из журналистов, друзей, защитников актера и тех, кто требовал для него справедливого наказания за смерть человека.

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП. И наконец судья Елена Абрамова огласила приговор: ближайшие 8 лет Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима. Ефремов также должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Суд также лишил актера прав на управление автомобилями на три года, сообщает BAZA.

Судья Абрамова обязала взять артиста под стражу в зале суда.