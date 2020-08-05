Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП

В среду, 5 августа, в Пресненском районном суде города Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении актера театра и кино Михаила Ефремова. Три месяца назад актер, находясь за рулем своего автомобиля Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения в районе Смоленской площади, где врезался в грузовичок под управлением Сергея Захарова. Впоследствии водитель скончался от полученных травм, а Ефремова обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Несмотря на принесенные публично извинения семье погибшего и раскаяние, в зале суда Михаил Ефремов заявил, что не может признать свою вину в произошедшем: «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?».