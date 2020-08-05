Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В среду, 5 августа, в Пресненском районном суде города Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении актера театра и кино Михаила Ефремова. Три месяца назад актер, находясь за рулем своего автомобиля Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения в районе Смоленской площади, где врезался в грузовичок под управлением Сергея Захарова. Впоследствии водитель скончался от полученных травм, а Ефремова обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Несмотря на принесенные публично извинения семье погибшего и раскаяние, в зале суда Михаил Ефремов заявил, что не может признать свою вину в произошедшем: «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?».
В материалах дела отмечено, что в момент рокового ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «1,05 или 1,25 промилле было (обнаружено в крови — прим.ред.)», — заявил в суде сотрудник ДПС, допрошенный судом в качестве свидетеля. Более того, по результатам анализов было установлено, что Михаил Ефремов незадолго до аварии употреблял запрещенные вещества. Гособвинитель огласил результаты экспертизы –– на подушке безопасности со стороны водительского сидения обнаружены следы ДНК актера.
Судебное заседание продолжится в четверг, 6 августа. Отметим, что по вменяемой статье Михаилу Ефремову грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.
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Фото: Global Look Press
Видео: Пятый канал
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