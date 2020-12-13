Анастасия Заворотнюк смогла победить тяжелую болезнь?
Фото: @a_zavorotnyuk / Instagram
В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ друг и сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров рассказал о состоянии ее здоровья. Актер утверждает, что звезда идет на поправку и совершает «маленькие победы». В этом ей помогают любимый супруг Петр Чернышев и ее старшая дочь Анна. По словам Вячеслава, семья и директор Анастасии «остановили болезнь». В программе также подчеркнули, что российские ученые тестируют на звезде экспериментальный препарат, который с помощью вирусов мог бы победить рак. Сейчас актриса со всей семьей живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Старшая дочь Анастасии только недавно переехала в новые апартаменты в Москве. После эфира передачи никто из членов семьи Заворотнюк не подтвердил информацию.
Фото: @a_zavorotnyuk / Instagram
Напомним, что осенью 2019 года близкие 49-летней Анастасии Заворотнюк подтвердили, что у нее рак мозга. О страшной болезни актриса узнала после того, как решила обследоваться из-за мучивших ее сильных головных болей. Весной этого года знаменитость вышла на связь с поклонниками, а в сентябре в своем микроблоге Заворотнюк опубликовала сообщение, давая надежду поклонникам, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Они пожелали своей любимице скорейшего выздоровления, а ее родным — сил и терпения.
К слову, недавно мы писали, как почувствовавшая себя лучше, Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу. Российская актриса, проживающая на данный момент в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, почувствовала себя гораздо лучше, настолько, что уже начала совершать непродолжительные прогулки возле своего дома. Близкие звезды переживают, что ее могут случайно сфотографировать папарацци, поэтому стараются всегда находиться рядом, чтобы актрису никто не увидел и не побеспокоил.
Фото и видео: @a_zavorotnyuk / Instagram
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