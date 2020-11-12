Почувствовавшая себя лучше Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу
Фото: Instagram/ @a_zavorotnyuk
Российская актриса, проживающая на данный момент в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, почувствовала себя гораздо лучше, настолько, что уже начала совершать непродолжительна прогулки возле своего дома. Близкие звезды переживают, что ее могут случайно сфотографировать папарацци, поэтому стараются всегда находиться рядом, чтобы актрису никто не увидел и не побеспокоил. Сейчас звездное семейство ведет достаточно закрытый образ жизни, не принимая гостей. Фигурист Петр Чернышев, отлучается ненадолго по рабочим моментам, но все свое свободное время посвящает своим любимым девочкам – дочери и жене.
Фото: East News
Напомним, что осенью 2019 года близкие 49-летней Анастасии Заворотнюк подтвердили, что у нее рак мозга. О страшной болезни актриса узнала после того, как решила обследоваться из-за мучивших ее сильных головных болей. Весной этого года знаменитость вышла на связь с поклонниками, а в сентябре в своем микроблоге Заворотнюк опубликовала сообщение, давая надежду поклонникам, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Они пожелали своей любимице скорейшего выздоровления, а ее родным – сил и терпения.
Фото: Eastnews, Instagram/ @a_zavorotnyuk
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