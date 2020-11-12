Почувствовавшая себя лучше Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу

Российская актриса, проживающая на данный момент в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, почувствовала себя гораздо лучше, настолько, что уже начала совершать непродолжительна прогулки возле своего дома. Близкие звезды переживают, что ее могут случайно сфотографировать папарацци, поэтому стараются всегда находиться рядом, чтобы актрису никто не увидел и не побеспокоил. Сейчас звездное семейство ведет достаточно закрытый образ жизни, не принимая гостей. Фигурист Петр Чернышев, отлучается ненадолго по рабочим моментам, но все свое свободное время посвящает своим любимым девочкам – дочери и жене.