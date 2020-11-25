Семья красоток: дочка Анастасии Заворотнюк показала теплое видео со своей бабулей
Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=ru
Анна Заворотнюк, дочь звезды одного из самых популярных российских сериалов, «Моя прекрасная няня» унаследовала яркую внешность от своей звездной мамы. Однако в семье они – отнюдь не единственные красавицы. Сегодня в своем Instagram Анна поделилась в сториз видео со своей очаровательной бабушкой. Девушка мило поцеловала бабушку в щеку.
«Да следа не осталось», – говорит Аня.
Также Анна поделилась своей фотосессией — она позировала в многослойном розовом платье.
«Ах, если бы вся жизнь была в розовом цвете! Пока только на съёмочной площадке, а реальная жизнь складывается из разных оттенков. Переехать сегодня не получается, обстоятельства не позволяют, но постараюсь сделать это завтра, пожелайте мне удачи», — подписала видео девушка.
Читатели блога юной Заворотнюк не скупились на заслуженные комплименты:
«Такая нежная», «Милая, добрая Анечка! Удачи! Пусть всё задуманное осуществляется легко!», «Анечка, какая вы нежная феечка», «Терпения Вам дорогая Анечка! Конечно, переезд осуществиться в ближайшее время. Самое главное возьмите в новую квартиру только позитивные эмоции. И не забудьте первой запустить в новую квартиру очаровательную кошку или собаку», «Такая красивая глаз не оторвать, завораживаете».
Фото и видео: Instagram Анны Заворотнюк
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