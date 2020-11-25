Семья красоток: дочка Анастасии Заворотнюк показала теплое видео со своей бабулей

Анна Заворотнюк, дочь звезды одного из самых популярных российских сериалов, «Моя прекрасная няня» унаследовала яркую внешность от своей звездной мамы. Однако в семье они – отнюдь не единственные красавицы. Сегодня в своем Instagram Анна поделилась в сториз видео со своей очаровательной бабушкой. Девушка мило поцеловала бабушку в щеку.

«Да следа не осталось», – говорит Аня.

Также Анна поделилась своей фотосессией — она позировала в многослойном розовом платье.

«Ах, если бы вся жизнь была в розовом цвете! Пока только на съёмочной площадке, а реальная жизнь складывается из разных оттенков. Переехать сегодня не получается, обстоятельства не позволяют, но постараюсь сделать это завтра, пожелайте мне удачи», — подписала видео девушка.