Диагноз Анастасии Заворотнюк и возможные методы ее лечения озвучили на совещании с Путиным

Ситуация с болезнью Анастасии Заворотнюк, о которой СМИ узнали в августе прошлого года, покрыта тайной. Родные актрисы почти не комментируют слухи и не дают информации о ее диагнозе и методах лечения. Однако то, что озвучили ученые на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий, подтверждает опасения фанатов артистки — и дает надежду на то, что она победит болезнь.

«Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. <...> Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки», — цитирует слова директора Института молекулярной биологии РАН Александра Макарова «РИА Новости».

Состояние артистки врачи оценивают оптимистично. Рассказывая о технологии, которая тестируется на пациентах с четвертой (терминальной) стадией рака, в том числе опухолей головного мозга — глиобластом, генетик уточнил: в случае Анастасии Заворотнюк «ситуация не настолько тревожная, чтобы применять ее».

Редакция Passion.ru желает любимой всеми актрисе скорейшего выздоровления!