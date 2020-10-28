Макеева рассказала, что дочь Заворотнюк и Чернышева родила суррогатная мать: «Но это не сильно ей помогло»
Фото: www.instagram.com/makeevan/
Анастасия Макеева недавно пережила третий развод, несколько месяцев назад разрушилась ее семья с юристом Александром Саковичем, брак продлился всего два года.
Первым мужем актрисы был коллега Петр Кислов, который после женился на Полине Гагариной, а вторым — актер и певец Глеб Матвейчук. Оба мужчины после расставания с Макеевой стали отцами. Анастасия пока не познала радость материнства и поделилась своими переживаниями об этом в программе Вячеслава Манучарова.
«У меня было четыре неудачных попытки ЭКО. После каждой я сильно поправлялась, потом опять худела. Но восстанавливать гормональный фон сложно», — рассказала Анастасия Макеева. Она добавила, что о детях мечтает уже давно, но пока не получается.
«Я отношусь ко всему философски. Будет, значит, будет. Нет — так нет. Но я буду продолжать пробовать, потому что это мой единственный шанс, — разоткровенничалась она. — Бог дал мне яркую внешность и талант, а этого нет. Наверное, генетика». Макеева также добавила, что старается не обращать внимания на комментарии, которые ей пишут в соцсети: «Лучше бы родила». «Но иногда так хочется ответить: "Друзья..."», — призналась она.
Актриса также добавила, что от судьбы не уйти: кто-то родит ребенка, но умрет от рака, кто-то вообще не родит. «Я задумывалась о суррогатной маме. Насколько помню, у Анастасии Заворотнюк было суррогатное материнство. Но это не сильно ей помогло».
Фото: East News
Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева в 2008 году. После свадьбы они сразу обвенчались. Но родителями стали лишь осенью 2018 года, у них родилась дочь Мила. Для отца она стала первым ребенком, а для 47-летней матери — третьим (у Заворотнюк есть взрослые дочь и сын от второго мужа).
О рождении дочери супруги сообщили лишь через полгода. А вскоре стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» борется с опухолью мозга.
Фото и видео: Instagram Анастасии Макеевой, East News, Starface, телеканал «Ю»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!