Макеева рассказала, что дочь Заворотнюк и Чернышева родила суррогатная мать: «Но это не сильно ей помогло»

«У меня было четыре неудачных попытки ЭКО. После каждой я сильно поправлялась, потом опять худела. Но восстанавливать гормональный фон сложно», — рассказала Анастасия Макеева. Она добавила, что о детях мечтает уже давно, но пока не получается.

«Я отношусь ко всему философски. Будет, значит, будет. Нет — так нет. Но я буду продолжать пробовать, потому что это мой единственный шанс, — разоткровенничалась она. — Бог дал мне яркую внешность и талант, а этого нет. Наверное, генетика». Макеева также добавила, что старается не обращать внимания на комментарии, которые ей пишут в соцсети: «Лучше бы родила». «Но иногда так хочется ответить: "Друзья..."», — призналась она.

Актриса также добавила, что от судьбы не уйти: кто-то родит ребенка, но умрет от рака, кто-то вообще не родит. «Я задумывалась о суррогатной маме. Насколько помню, у Анастасии Заворотнюк было суррогатное материнство. Но это не сильно ей помогло».