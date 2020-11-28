«Изящная красотка»: Анна Заворотнюк поразила поклонников шикарной фигурой
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
На опубликованных в Instagram cвежих снимках дочь Анастасии Заворотнюк позирует на фоне розового заброшенного дома в молочной водолазке, кожаной мини-юбке, черном плаще и высоких кожаных ботфортах на тракторной подошве. Волосы модницы собраны в низкий хвост, а мейкап Заворотнюк выбрала яркий. Она подчеркнула скульптором черты лица и выделила алой помадой губы.
Инстадива часто пополняет свою страничку фотографиями, где она запечатлена в стильных луках. По ним ясно, что девушка следит за модными трендами и тенденциями. Анна обожает наряжаться и делать тематические и стилизованные фотосессии. И это отлично, ведь у нее это прекрасно получается! Следить за ее преображениями одно удовольствие, согласитесь?
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Подписчики оценили аутфит инстазвезды и написали ей множество приятных слов:
«Стильная барышня, каждый день жду твои новые фото!», «Стройная, милая девушка! Мамина гордость!», «Изящная красотка, выглядишь супер!», «Роскошный у вас образ, дорогая Анечка!», — пишут восторженные фолловеры.
А вам понравился образ Анны Заворотнюк? Пишите свое мнение в комментариях!
Фото и видео: @anna_zavorotnyuk / Instagram
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