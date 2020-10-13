Задорные глаза, улыбка до ушей: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала, как выглядела в детстве

«Ахахаха, люблю тебя», — прокомментировала подруга и коллега Джованны, звезда сериалов Вера Фишер.

«А девочки ваши чем-то на вас похожи, оказывается», «Какая милая», «Вас можно узнать только по глазам», «Такая хорошенькая», «То же лицо, та же улыбка», «Красавица», «Ты уже тогда была такой красоткой!», — отметили поклонники Антонелли.

Джованна Антонелли снялась почти в 50 фильмах, но мировую известность ей принес сериал «Клон» по сценарию известной актрисы Глории Пирес. Фильм стал самым продаваемым бразильским сериалом, после «Рабыни Изауры». Актеры, сыгравшие в «Клоне», в одночасье стали мировыми знаменитостями.

Джованну Антонелли до сих пор ассоциируют с образом восточной красавицы Жади, впрочем, она не испытывает негативных эмоций по этому поводу, как бывает у актеров-заложников одной роли.

Недавно актриса, находящаяся в прекрасной физической форме, повторила знаменитый танец Жади и собрала комплименты поклонников. Ранее Джованна показывала поклонникам, как выглядела до съемок в знаменитом фильме.