«Через 20 лет в отличной форме»: Джованна Антонелли повторила знаменитый танец Жади из «Клона»
Фото: Instagram/ @giovannaantonelli
Около 20 лет назад Джованна Антонелли снялась в романтической теленовелле, исполнив роль возлюбленной нерешительного Лукаса, который так и не смог сделать выбор между любовью всей своей жизни и властным отцом. Эта история тронула сердца поклонников по всему миру и многие из них втайне надеялись на то, что историю переснимут, когда любовь победит все и вся и справедливость восторжествует. Но пока создатели телесериала не спешат создавать ремейк, поклонникам остается пересматривать уже отснятую историю, вновь и вновь переживая за судьбу влюбленных.
В далеком 2001 году состоялась мировая премьера «Клона», а в 2004 году – российская и с тех самых пор телезрителям не дают покоя не только кипящие страсти вокруг юных возлюбленных, оказавшихся из разных миров, традиций и культур, но и танцы знойной Жади. Плавные движения восточной красавицы покорили миллионы людей и танцы живота вмиг стали популярными во всем мире. Женщины стремились научиться таким же изящным и манящим движениям, как у Жади, поэтому терпели любые сложности, лишь бы приблизиться к своему идеалу.
44-летняя актриса Джованна Антонелли, сыгравшая главную роль в телесериале, поддалась ностальгии и исполнила один из тех самых чарующих танцев, которые не давали покоя поклонникам «Клона». Знаменитость поделилась в своем Инстаграме видео, на котором она эффектно двигается в такт знакомой многим мелодии. Восточный танец не оставил равнодушным многочисленных фанатов звезды, которые отметили, что Джованни даже спустя 20 лет после премьеры телесериала остается в отличной форме и ее тонкому стану и изящности могут позавидовать многие юные красавицы.
«О, это же наша Жади!», «Узнаем-узнаем Жади», «Какая красота и грация», «Невероятная», «Жади в отличной форме», «Просто огонь!», «Эта девушка еще задаст вам жару», «Невероятно! Со времен «Клона» все та же», «Какая хорошенькая», «Это видео можно смотреть бесконечно», «Я в полном восторге», «Вот, это форма», «На вас можно смотреть очень долго», «Красавица», - остались в восторге поклонники и понадеялись, что актриса будет чаще радовать их своими зажигательными танцами.
Фото: Instagram/ @giovannaantonelli
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