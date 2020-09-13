«Через 20 лет в отличной форме»: Джованна Антонелли повторила знаменитый танец Жади из «Клона»

Около 20 лет назад Джованна Антонелли снялась в романтической теленовелле, исполнив роль возлюбленной нерешительного Лукаса, который так и не смог сделать выбор между любовью всей своей жизни и властным отцом. Эта история тронула сердца поклонников по всему миру и многие из них втайне надеялись на то, что историю переснимут, когда любовь победит все и вся и справедливость восторжествует. Но пока создатели телесериала не спешат создавать ремейк, поклонникам остается пересматривать уже отснятую историю, вновь и вновь переживая за судьбу влюбленных.

В далеком 2001 году состоялась мировая премьера «Клона», а в 2004 году – российская и с тех самых пор телезрителям не дают покоя не только кипящие страсти вокруг юных возлюбленных, оказавшихся из разных миров, традиций и культур, но и танцы знойной Жади. Плавные движения восточной красавицы покорили миллионы людей и танцы живота вмиг стали популярными во всем мире. Женщины стремились научиться таким же изящным и манящим движениям, как у Жади, поэтому терпели любые сложности, лишь бы приблизиться к своему идеалу.