passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Все та же улыбка и огонь в глазах: как сейчас выглядит звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Глория Пирес в роли Ракел

Фото: Instagram
В России актрису больше всего запомнили по роли сестер-близняшек Рут и Ракел.

На счету популярной бразильской актрисы – 55-летней Глории Пирес более 60 ролей в фильмах и сериалах. Российским зрителям она запомнилась по участию в таких мыльных операх, как «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Жестокий ангел» и «Нежный яд».

Все ее героини были разными: добрыми, резкими, нежными, дерзкими, но всегда харизматичными.

Глория Пирес в 15 лет

В «Секрете тропиканки» 30-летняя Глория снималась с двумя дочками на руках: старшей Клео от первого брака и новорожденной малышкой от второго брака с музыкантом Орландо Морайсом. Актриса долгое время отказывалась, но на студии ее уговорили согласиться на проект. И после Пирес не жалела, что поддалась. Роль близнецов Рут и Ракел стала триумфом Глории.

Глория в роли Ракел и Рут в «Секрете тропиканки»

Глория никогда не была красавицей, но с первого взгляда запоминалась своей голливудской улыбкой, огнем в глазах и шикарными длинными волосами. Практически во всех сериалах Глория Пирес представала в одном образе – знойной брюнетки.

Такой ее увидели зрители и в «Роковом наследстве», и в «Нежном яде», и других сериалах, показанных по российскому ТВ.

Глория Пирес, 2019 год

Глория Пирес снималась в самых успешных сериалах студии «Глобо» - главного производителя бразильских мыльных опер. Между съемками Глория делала перерывы, чтобы заботится о детях, которых в семье становилось все больше. Во втором браке актриса родила двоих дочерей – Антонию и Ану и сына Бенту.

Некоторое время семья жила в США, куда переехала, чтобы муж Глории мог заниматься музыкой.

Глория Пирес с мужем Орландо Морайсом

Но через несколько лет «Глобо» потребовало возвращения Глории, так как у них был подписан многолетний контракт. Пирес с детьми и мужем вернулись в Бразилию, иначе ее ждал бы большой штраф.

После триумфального возвращения на телевидение с сериалом «Беллисима» и получения престижных кинопремий, Глория продолжает не только сниматься, но писать сценарии к фильмам. Старшая дочь Пирес - Клео Пирес Айроса Гальвао пошла по стопам матери и также стала актрисой.

В Instagram Глория Пирес публикует много семейных фотографий, со встреч с друзьями и из путешествий, и даже кулинарные рецепты. А недавно Глория открыла интернет-магазин с товарами для животных. И кажется, что время не властно над 55-летней Глорией. Она все также обворожительна и не изменяет своему стилю. Глория все та же яркая брюнетка с неподражаемой улыбкой и блеском карих глаз.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Телеканал Ю

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!