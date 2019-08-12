Все та же улыбка и огонь в глазах: как сейчас выглядит звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес

На счету популярной бразильской актрисы – 55-летней Глории Пирес более 60 ролей в фильмах и сериалах. Российским зрителям она запомнилась по участию в таких мыльных операх, как «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Жестокий ангел» и «Нежный яд».
Все ее героини были разными: добрыми, резкими, нежными, дерзкими, но всегда харизматичными.
В «Секрете тропиканки» 30-летняя Глория снималась с двумя дочками на руках: старшей Клео от первого брака и новорожденной малышкой от второго брака с музыкантом Орландо Морайсом. Актриса долгое время отказывалась, но на студии ее уговорили согласиться на проект. И после Пирес не жалела, что поддалась. Роль близнецов Рут и Ракел стала триумфом Глории.
Глория никогда не была красавицей, но с первого взгляда запоминалась своей голливудской улыбкой, огнем в глазах и шикарными длинными волосами. Практически во всех сериалах Глория Пирес представала в одном образе – знойной брюнетки.
Такой ее увидели зрители и в «Роковом наследстве», и в «Нежном яде», и других сериалах, показанных по российскому ТВ.
Глория Пирес снималась в самых успешных сериалах студии «Глобо» - главного производителя бразильских мыльных опер. Между съемками Глория делала перерывы, чтобы заботится о детях, которых в семье становилось все больше. Во втором браке актриса родила двоих дочерей – Антонию и Ану и сына Бенту.
Некоторое время семья жила в США, куда переехала, чтобы муж Глории мог заниматься музыкой.
Но через несколько лет «Глобо» потребовало возвращения Глории, так как у них был подписан многолетний контракт. Пирес с детьми и мужем вернулись в Бразилию, иначе ее ждал бы большой штраф.
После триумфального возвращения на телевидение с сериалом «Беллисима» и получения престижных кинопремий, Глория продолжает не только сниматься, но писать сценарии к фильмам. Старшая дочь Пирес - Клео Пирес Айроса Гальвао пошла по стопам матери и также стала актрисой.
В Instagram Глория Пирес публикует много семейных фотографий, со встреч с друзьями и из путешествий, и даже кулинарные рецепты. А недавно Глория открыла интернет-магазин с товарами для животных. И кажется, что время не властно над 55-летней Глорией. Она все также обворожительна и не изменяет своему стилю. Глория все та же яркая брюнетка с неподражаемой улыбкой и блеском карих глаз.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Телеканал Ю
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