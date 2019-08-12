Все та же улыбка и огонь в глазах: как сейчас выглядит звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес

На счету популярной бразильской актрисы – 55-летней Глории Пирес более 60 ролей в фильмах и сериалах. Российским зрителям она запомнилась по участию в таких мыльных операх, как «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Жестокий ангел» и «Нежный яд».

Все ее героини были разными: добрыми, резкими, нежными, дерзкими, но всегда харизматичными.