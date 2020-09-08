44-летняя Джованна Антонелли на честном селфи показала все морщинки, но фанатам фото понравилось

«Натуральная красавица», «Всем бы выглядеть, как вы в возрасте за 40», «Как же я вас люблю, уже давно!», «Любимая красотка», «Очень-очень хорошенькая», «Джованна, обожаю», «Всегда с улыбкой и на позитиве. Спасибо», «Самая красивая и любимая актриса», «Могу часами смотреть ваши фильмы и разглядывать фотографии», «Как же повезло вашему мужу с такой женой-красавицей», «Глаз не отвести, просто красотка!», — посыпались комментарии подписчиков.

Ранее Джованна собирала комплименты за зажигательные танцы, за спортивный образ в костюме цвета горчицы. Антонелли также показывала, как выглядела в юности, до мировой славы, обрушившейся на нее после съемок в «Клоне».