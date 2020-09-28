От королевы красоты до королевы сериалов: как сегодня выглядит звезда «Клона» и «Семейных уз» Вера Фишер

Поклонникам бразильских сериалов хорошо известно имя Веры Фишер, это и неудивительно: она сыграла почти во всех мыльных операх, показанных в России. «Роковое наследство», «Шальные деньги», «Семейные узы», «Хозяйка судьбы» и, конечно, «Клон», — во всех этих фильмах статная блондинка исполняла заметные роли.

В нашей стране о Вере Фишер узнали в начале 1990-х, когда здесь показали первый сериал с ее участием. Но у себя на родине, в Бразилии, Фишер была звездой задолго до этого. Ведь в конце 1960-х она стала самой красивой девушкой страны и долгое время успешно работала моделью.