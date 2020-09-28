От королевы красоты до королевы сериалов: как сегодня выглядит звезда «Клона» и «Семейных уз» Вера Фишер
Фото: www.instagram.com/verafischeroficial/
Поклонникам бразильских сериалов хорошо известно имя Веры Фишер, это и неудивительно: она сыграла почти во всех мыльных операх, показанных в России. «Роковое наследство», «Шальные деньги», «Семейные узы», «Хозяйка судьбы» и, конечно, «Клон», — во всех этих фильмах статная блондинка исполняла заметные роли.
В нашей стране о Вере Фишер узнали в начале 1990-х, когда здесь показали первый сериал с ее участием. Но у себя на родине, в Бразилии, Фишер была звездой задолго до этого. Ведь в конце 1960-х она стала самой красивой девушкой страны и долгое время успешно работала моделью.
Фото: www.instagram.com/verafischeroficial/
Карьеру модели высокая блондинка с голубыми глазами (Вера родилась в семье немцев-эмигрантов) начала в 16 лет. Для жаркой Бразилии со смуглыми красавицами внешность Фишер была необычной, и ее заметили представители рекламных агентств. К моменту получения короны «Мисс Бразилия» у Веры за плечами уже были успешные съемки для журналов и рекламы.
Мать Веры была знаменитой театральной актрисой, но после рождения детей поставила крест на карьере. Поэтому наличие у Фишер актерских талантов можно объяснить и генетически.
Один из режиссеров заметил красотку и пригласил ее в эротическое кино. На удивление окружающих, Вера согласилась. И в начале 1970-х она играла «голых» героинь, а также снималась в комедиях.
Фото: Kinopoisk.ru
Кино познакомило ее с первым мужем, популярным тогда актером Перри Салешем, который был старше нее на 13 лет. После она снялась с ним в таких сериалах, как «Радости жизни» (1974), «Близость» (1975), «Дора Доралина» (1982), «Клон» (2001, исполнил роль Мустафы).
У супругов родилась дочь Рафаэла.
Фото: www.instagram.com/verafischeroficial/
В 1987 году Вера на съемках фильма «Мандала» познакомилась с актером Фелипе Камаргу, который был младше нее на 8 лет и играл ее сына. Страсть помутила разум зрелой актрисы, она влюбилась без памяти, развелась с первым мужем и стала женой своего молодого коллеги. В 1993 году Вера и Фелипе стали родителями сына Габриэля.
После рождения сына Вера окончательно завязала с карьерой модели.
Фото: www.instagram.com/verafischeroficial/
К моменту выхода на экраны сериала «Роковое наследство» (1996 год) Вера сыграла в трех десятках картин, но их рейтинги не были впечатляющими.
Фото: Кадр фильма
После съемок в этом фильме к Вере Фишер пришла международная популярность. Но в это же время у нее начались проблемы в личной жизни. Не ладились отношения со вторым супругом, они постоянно ругались, и в итоге развелись. Трещали по швам и контракты с киностудиями: всем надоело видеть Веру на съемочной площадке с синяками на лице и даже в состоянии опьянения. СМИ смаковали подробности ее личной жизни, описывая все скандалы.
Актриса «подсела» на алкоголь и запрещенные вещества. И из-за своих пагубных привычек едва не лишилась не только актерской карьеры, но и сына. После развода суд отдал ребенка отцу, а Вера могла навещать его по выходным.
Фото: www.instagram.com/verafischeroficial/
В 1997 году актриса признала, что сама не может побороть привычки и легла в реабилитационную клинику. В этом ей помог первый супруг. Лечение длилось три года, все это время Фишер не имела прав на сына. На это время Вера сделала перерыв в карьере, чтобы окончательно прийти в себя и вернуть ребенка. Это ей удалось сделать в начале 2000 года.
В это время она решилась и на первые пластические операции: актриса увеличила грудь и провела первые процедуры по омоложению. На восстановление она потратила десятки тысяч реалов.
Фото: www.instagram.com/verafischeroficial/
Судьба сделала ей подарок и в виде роли в сериале «Семейные узы». Мануэль Карлос написал сценарий специально для Веры, дожидаясь ее возвращения из клиники. Похорошевшая после реабилитации Фишер сыграла в фильме главную роль косметолога Элены, влюбившуюся в молодого врача Эду (его сыграл секс-символ Бразилии Рейнальдо Джанеккини), который был моложе нее на 18 лет. Партнершей Веры стала молодая, но уже известная актриса Каролина Дикманн, сыгравшая ее дочь, тоже влюбившуюся в Эду.
После в ее карьере были не менее успешные «Хозяйка судьбы», «Клон», «Дороги Индии», «Спаси меня, святой Георгий».
После второго развода у Веры Фишер были несколько громких романов, в том числе с режиссером Маркосом Паоло и актером Мурильо Росой, который, как в «Семейных узах» был младше возлюбленной на 18 лет. Их отношения закончились через 9 месяцев. В сети обольстительницы попал и актер Пауло Серра. Здесь разница в возрасте составила рекордные 26 лет (поговаривали, что Фишер отбила парня у собственной дочери).
Последний на сегодняшний день сериал, где играла Вера Фишер, «Преследование» вышел на экраны в 2018 году. Но, несмотря на затишье в съемках в фильмах, актриса активно участвует в телепроектах и театральных постановках.
Однажды Вера призналась, что больше не ищет любви. Своих мужей она назвала главными любовями свой жизни, а больше не намерена размениваться. «Я поняла, что себя я люблю больше, чем кого-либо», — объяснила Фишер желание быть одинокой.
Фото и видео: Instagram Веры Фишер, кадры фильмов, телеканал «Ю», Kinopoisk.ru
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