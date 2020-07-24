Юная, нежная: Джованна Антонелли показала, как выглядела до «Клона»

«Ааааааа, нашла в архиве! Смотрите... Мой дебют в кино, в фильме "Босса нова". Это была суперкоманда — актерский состав и мой дорогой режиссер Бруно Баррето! Мне понравилось», — подписала актриса фото, на котором ей 23 года.

«Какая девочка», «Красивая», «Сама нежность», «Милая, хорошенькая», «Молоденькая, но какой взгляд», «Красотка», «Какая молодая красавица!» — отреагировали на снимок поклонники Джованны.

Отметим, что фильмография Джованны Антонелли насчитывает 36 фильмов, но у всех она в первую очередь ассоциируется с главной героиней «Клона» — красавицей Жади.