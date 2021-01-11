За школьное обучение дочери Юлии Началовой платят почти миллион рублей в год

Одна из подписчиц поинтересовалась, почему для Веры выбрали школу «Интеграция XXI век»: «С чем связан выбор? Уровень образования или просто находится рядом с домом?», — поинтересовалась она. «Конечно, уровень образования! А вот добираться нам не совсем легко. Каждый день я и Верочка проделываем путь около часа в одну сторону (и это на метро). Но что не сделаешь ради любимой школы!», — ответила Таисия Началова.

В 2018-2019 годах школа вошла в сотню лучших школ страны. За год обучения детей здесь родители платят от 740 до 990 тысяч рублей, сообщает «Вокруг ТВ». Но если ребенок учится на отлично, стоимость образования снижают. Знания в этой элитной школе получают дети знаменитостей и политиков. Школьники с младших классов изучают несколько иностранных языков.

Напомним, Юлия Началова скоропостижно скончалась после нескольких дней комы, к которой привели осложнения хронических заболеваний. Комментируя смерть дочери, Виктор Началов говорил, что нельзя заниматься самолечением. Сначала Веру взял к себе отец Евгений Алдонин, но после на семейном совете решили, что девочке будет лучше с бабушкой и дедом.

После смерти певицы волна критики обрушилась на первого ее супруга, певца Дмитрия Ланского. Поклонники Юлии обвиняли его в том, что он довел Началову до болезней. Экс-солист группы «Премьер-министр» даже в резкой форме просил оставить его в покое.