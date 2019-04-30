Первый муж Юлии Началовой не выдержал травли со стороны ее друзей и коллег: «Оставьте мою скромную персону в покое»

Со дня трагической кончины Юлии Началовой прошло уже более полутора месяцев, но в ее ближайшем окружении продолжает разгораться скандал. Друзья и коллеги певицы обвиняют ее первого мужа в том, что именно он стал причиной ее экспериментов с весом, которые серьезно подорвали здоровье женщины.

Дмитрия обвиняют еще и в том, что тот искал отношения на стороне, тогда как его тогда еще супруга убивалась на работе и травила себя таблетками.

Последней каплей стали резкие слова певицы Ирины Салтыковой, решившей тоже высказать свою точку зрения по громкому поводу.

«Многоуважаемая Ирина Ивановна Салтыкова, я обычно многое прощаю женщинам, но ваша настойчивость не оставляет мне вариантов. Не вам меня учить жизни, упрекать и говорить о неведомой для вас нравственности. Вы много лет воплощаете собой символ женщины с пониженной социальной ответственностью и гордо несете это знамя. Вы обернитесь на свою жизнь и ужаснитесь. Не самые изящные подробности вашей личной жизни известны всем во всех деталях, и вы продолжаете вывешивать на всеобщее обозрение и рассказываете все новые и новые подробности, так как более гордиться вам, к сожалению, нечем. Это ваше право, но я вас очень прошу, оставьте мою скромную персону в покое», — отметил мужчина.

Дмитрий также обратился к известной правозащитнице Екатерине Гордон. «Не делайте из Дмитрия крайнего! Человек 15 лет живет в венчанном браке, у него двое детей. И то, что сейчас происходит — это беспредел. При всем уважении к горю родителей и моей личной глубокой печали, я прошу не превращать в разборку смерть Юли и не устраивать травлю, как когда-то это было с Дмитрием Шепелевым после гибели Жанны Фриске», — встала она на защиту подопечного.