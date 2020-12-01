Дочь Юлии Началовой отмечает 14-летие: «Настоящая красавица выросла»
Фото: www.instagram.com/taisianachalova/
1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина Вере исполнилось 14 лет. О жизни девочки в социальной сети рассказывает мама певицы Таисия Началова. В день рождения внучки она показала ее праздничное фото. «Сегодня у нашей Верочки день рождения! С особым трепетом и волнением ждем первый паспорт!», — подписала бабушка фотографию своей красавицы.
Фото: www.instagram.com/taisianachalova/
«Мои сердечные поздравления имениннице!», — поздравил историк моды Александр Васильев. «С днем рождения ваше счастье. Пусть ничто больше не омрачит ее дорогу. Гармонии во всем, любви и позитива. А вам здоровья и благополучия», «Верочка, поздравляю с днем рождения! Все то, чем одарила тебя природа и родители, пусть воплотится в жизни! Бабушка и дедушка, вас тоже поздравляю!», «Какая красавица выросла», «Будь счастливой», «С днем рождения вашу умницу», — пожелали подписчики.
Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Незадолго до этого певица попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее обострились хронические заболевания, с которыми она боролась много лет. Также говорили, что ее здоровье подорвал стресс из-за судебных тяжб с бывшим бойфрендом. Врачи долго пытались спасти Юлию, но ее организм не справился.
Брак Юлии и Евгения Алдонина длился пять с половиной лет. О своем разводе они сообщили в конце 2011 года. Экс-супруги сохранили дружеские отношения и вместе растили дочь. После внезапной кончины Началовой Алдонин забрал Веру к себе, но позже на семейном совете решили, что девочке будет лучше с бабушкой и дедушкой, так как они могут больше времени уделять ей, к тому же школа находится недалеко от их дома.
Фото и видео: Instagram Таисии Началовой и Евгения Алдонина
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