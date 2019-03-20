Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

После трагической кончины 38-летней певицы Юлии Началовой поклонники и СМИ с замиранием сердца ждали информации о том, с кем будет жить ее 12-летняя дочь Вера. Как оказалось, воспитывать девочку будут дедушка и бабушка по материнской линии. Отец и законный опекун дочери Юлии Началовой не возражает против ее воспитании бабушкой. Ее отец, которому было передано право опеки, не возражает против этого решения.

«Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой. Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо», — сообщила репорерам «КП» Елена Алдонина, мать футболиста.

Юлия Началова и Евгений Алдонин были женаты пять лет. О их розводе пресса сообщила в декабре 2011 года. Наличие рожденной в 2006 году дочери не повлияло на их решение. Летом прошлого года певица рассказала, какие отношения связывали ее с футболистом на тот момент.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress