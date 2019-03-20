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«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни

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Юлия Началова с отцом Виктором Васильевичем

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
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В Сети до сих пор обсуждают внезапную и печальную новость о кончине певицы Юлии Началовой на 39-м году жизни.

Родные, друзья и поклонники все еще не могут поверить в то, что Юлии Началовой больше нет. Она попала в одну из московских больниц 11 марта, а менее чем через неделю ушла из жизни. Предпосылки и причины трагедии назывались разные — от обострения подагры и сахарного диабета до гангрены и ампутации ноги. Отец певицы и ее продюсер Виктор Началов объяснил, как было дело, в интервью «Комсомольской правде».

«Произошел сильнейший абсцесс — заражение крови, и сердце не справилось. Дело не во врачах. Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали «скорую». Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением», — горько признался Виктор Васильевич.

Мужчина опроверг дополнительную информацию, появившуюся в Сети, — о том, что у Юлии якобы был диагноз «волчанка», а также об ампутации ноги из-за гангрены. Но он предположил, что подагра, из-за которой его дочь действительно периодически сильно натирала пальцы на ногах, изначально возникла как последствие анорексии — экстремального похудения и нарушения обмена веществ.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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