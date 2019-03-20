«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни

Родные, друзья и поклонники все еще не могут поверить в то, что Юлии Началовой больше нет. Она попала в одну из московских больниц 11 марта, а менее чем через неделю ушла из жизни. Предпосылки и причины трагедии назывались разные — от обострения подагры и сахарного диабета до гангрены и ампутации ноги. Отец певицы и ее продюсер Виктор Началов объяснил, как было дело, в интервью «Комсомольской правде».

«Произошел сильнейший абсцесс — заражение крови, и сердце не справилось. Дело не во врачах. Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали «скорую». Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением», — горько признался Виктор Васильевич.