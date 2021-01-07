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Алексей Ягудин впервые прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

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Алексей Ягудин

Фото: @alexei.yagudin / Instagram

40-летний фигурист дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с популярной актрисой.

Алексей Ягудин впервые прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович и преследованиях, которым он якобы подвергся со стороны актрисы. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец». Еще в ноябре «Комсомольская правда» писала о том, как актриса пыталась соблазнить Алексея Ягудина. На тот момент олимпийский чемпион уже состоял в отношениях с Татьяной Тотьмяниной, пара ждала ребенка. В интервью Надежде Стрелец фигурист рассказал, что слухи появились на фоне его совместной актерской работы с Карпович.

Фото: YouTube / «Стрелец-молодец»

«Действительно, играли в одном спектакле. Ничего из того, что было написано, я не ощущал. Кто ее хотел побить, чего там, ну, пишут и пишут», — прокомментировал фигурист. Как оказалось, роман не был правдой, и появился только на словах поклонников в Сети.

Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина поженились в феврале 2016 года. У пары растут двое дочерей — 10-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.

Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram

В 2020 году также стало известно о романе Карпович и Прилучного, который обрел широкую известность из-за скандального разрыва актера с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.

Сама Агата с разрывом отчасти тоже смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.

К слову, недавно мы писали, Мирослава Карпович покорила шикарном образ в платье в пол. Кадр из новой роскошной фотосессии актриса опубликовала в своем Instagram.

_Фото: @m1r0slava_karpovich, @alexei.yagudin / Instagram

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