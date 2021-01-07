Алексей Ягудин впервые прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

«Действительно, играли в одном спектакле. Ничего из того, что было написано, я не ощущал. Кто ее хотел побить, чего там, ну, пишут и пишут», — прокомментировал фигурист. Как оказалось, роман не был правдой, и появился только на словах поклонников в Сети.

Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина поженились в феврале 2016 года. У пары растут двое дочерей — 10-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.