«Женственность и утонченность»: Мирослава Карпович покорила шикарном образ в платье в пол

Звезда «Папиных дочек» предстала в элегантном черном платье в пол с длинным подолом и на одно плечо, и с огромным бантом-цветком на одном рукаве.

Внимание привлекает также дерзкий разрез, который привлек внимание к стройным ногам актрисы.