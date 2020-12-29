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«Женственность и утонченность»: Мирослава Карпович покорила шикарном образ в платье в пол

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Мирослава Карпович, селфи

Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Кадр из новой роскошной фотосессии актриса опубликовала в своем Instagram.

Мирослава Карпович поделилась с подписчиками в своем блоге новым шикарным образом из фотосессии для календаря «Русский силуэт», где Мирослава появится на странице ноября.

Звезда «Папиных дочек» предстала в элегантном черном платье в пол с длинным подолом и на одно плечо, и с огромным бантом-цветком на одном рукаве.

Внимание привлекает также дерзкий разрез, который привлек внимание к стройным ногам актрисы.

В комментариях актрисе сделали множество комплиментов:

«Вы такая молодая! И вы так красивы», «Ваше платье, ваша поза, ваш взгляд! Это что-то, Мирослава!», «Вы просто чудо», «Все таки эта девушка, в таком платье, совсем не ноябрь у ресторана "Восход"))) Очень элегантный образ. С наступающим Новым годом!», «Бесподобна», «Ну огонь же, просто бомбически», «Очень изысканный образ», «Мирослава хороша, но вот на заднем плане ресторан «Восход» портит всю картину, обрезать его надо», «Женственность и утонченность», «Красавица! Восхищаюсь вами», «Какая Вы красивая! Прямо эталон красоты!».

Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович

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