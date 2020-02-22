Четыре года назад Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина узаконили отношения, а в эту субботу, 22 февраля, торжественное совместное фото и трогательное видеопоздравление от дочерей — 10-летней Елизаветы и 4-летней Мишель. «Ради этого можно сходить и в загс», — подписала ролик спортсменка. «Чудесные девчули!!!💖 Поздравляем с годовщиной!!!», «Боже, как трогательно, до слез!!!», «Просто восторг!», «Дети такие чудесные. Мишель так красиво говорит, совсем же еще малышка», «Счастья Вам, дорогие!!! Замечательная семья, очаровательные ягодки-ягудинки!!!», «Какие умнички, все отношения в семье закладываются родителями. Браво!», — поздравляют пару фолловеры. Напомним, история отношений Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина началась еще двадцать с лишним лет назад. «Помню, когда мне было 12 лет, мы были на соревнованиях. К нам в номер пришел Леша и предложил мне, как он тогда выразился, «попотеть». Разумеется, я его выгнала, но это были детские игры, шалости. Тогда Ягудин был недостижимым идеалом для меня. Все девочки были в него влюблены, и я даже не думала о каких-то отношениях», – вспоминала фигуристка в одном из интервью. Предложение руки и сердца спортсменка получила в канун 2009 года, однако свадьба состоялась лишь семью годами позднее. Во время гастролей ледового шоу в Красноярске пара приняла решение расписаться. Благодаря помощи общего друга в красноярском Дворце семейных торжеств состоялась регистрация брака спортсменов, на которой присутствовали только близкие друзья. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!