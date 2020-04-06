«Салон на дому»: Алексей Ягудин показал, как дочери красят ему ногти во время самоизоляции

Подписчики оценили забавный семейный ролик фигуриста, который, как и все сейчас, вынужден находиться дома из-за эпидемии коронавируса, но явно не скучает. «Вы прям какой-то нереальный папа. Повезло вашим девочкам», «Масочку забыли», «Какая прелесть!!», «Записаться можно на ближайшее время?», «РОДИТЕЛИ держитесь. Скоро на волю», «Когда дочки и они очень любят папу...», «Ради массажа папа готов на любой креатив! Как хорошо, Алексей, вокруг любовь и радость!», — пишут поклонники в комментариях. Напомним, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина поженились в феврале 2016 года. У пары подрастают двое дочерей — 10-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.