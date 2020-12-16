Агата Муцениеце — об отношениях с Павлом Прилучным после развода: «Папа скучает»

После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного их дети Тимофей и Мия остались жить с матерью. Отец видится с ними при любой возможности, но, как оказалось, ему этого недостаточно (даже день рождения он отмечал с сыном и дочкой). Об этом Агата обмолвилась в сториз в Instagram. Актриса увидела, как ее дочь отправляет послание, и сказала: «А папе запишешь сообщение? Папа скучает и обижается, что мы ему не звоним».

После развода Агата ненадолго впала в тоску, она рассказывала, что в некоторые дни у нее даже не было сил встать с постели. Но потом она взяла себя в руки. Все время актриса отдает работе и детям, к которым сразу спешит домой после съемок.

Напомним, о скандале с Павлом Агата рассказала в прямом эфире в социальной сети. Тогда она в слезах поведала, что муж много пил, а потом поднял на нее руку. Агата вынуждена была буквально сбежать с детьми из загородного дома в разгар весеннего режима самоизоляции. Вскоре она подала на развод, который состоялся в июне.

И пока Муцениеце занимается детьми, Прилучный параллельно с работой строит личную жизнь. Вскоре после его расставания с женой стало известно о его романе с Мирославой Карпович. Влюбленные напрямую не подтверждали свой роман, но и не отрицали его.

На Мирославу уже несколько месяцев льются волны критики за то, что она увела Прилучного из семьи. Недавно «папина дочка» ответила хейтерам: «Вы ничего обо мне не знаете. Моя душа чиста. К тому же мама учила меня не брать чужого». Тем не менее в больнице, куда Павел попал якобы после драки, за ним ухаживала именно она.