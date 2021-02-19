Выглядит супер: 47-летняя Мария Миронова показала «честное» видео без макияжа

Напомним, летом 2019 года 46-летняя Мария Миронова шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram видео из Греции, на котором показала свой уже большой к тому времени живот. Ее сын Федор появился на свет через 27 лет после рождения ее старшего наследника Андрея. Мужа и лицо ребенка актриса не показывает в социальных сетях, тщательно оберегая личную жизнь. «Нам это не надо. Муж не любит фотографироваться, и я тоже. Не люблю лишних людей в личной жизни, — рассказала актриса. — А в социальных сетях иногда публикую что-то, чтобы развеять мифы и слухи».

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