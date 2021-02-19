Выглядит супер: 47-летняя Мария Миронова показала «честное» видео без макияжа
Фото: Instagram Марии Мироновой
Мария Миронова сейчас отдыхает на Мальдивах с семьей и публикует в Instagram фото и видео из отпуска. На этот раз актриса продемонстрировала, как выглядит без макияжа. «Никаких фильтров!», — подписала она пляжное видео.
В ролике Мария действительно выглядит свежо и может похвастаться лицом без морщин. При этом актриса выступает против пластической хирургии, фотошопа и различных фильтров в Instagram, благодаря которым девушки похожи на безупречных богинь.
Отметим, что Мария Миронова и на пятом десятке продолжает оставаться одной из самых красивых и востребованных актрис российского кинематографа с бурной личной жизнью и эффектной внешностью. В 2019 году она родила сына Федора и представила новый фильм «Холоп». Затем вышла картина «Обратная связь».
Напомним, летом 2019 года 46-летняя Мария Миронова шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram видео из Греции, на котором показала свой уже большой к тому времени живот. Ее сын Федор появился на свет через 27 лет после рождения ее старшего наследника Андрея. Мужа и лицо ребенка актриса не показывает в социальных сетях, тщательно оберегая личную жизнь. «Нам это не надо. Муж не любит фотографироваться, и я тоже. Не люблю лишних людей в личной жизни, — рассказала актриса. — А в социальных сетях иногда публикую что-то, чтобы развеять мифы и слухи».
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Фото и видео: instagram
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