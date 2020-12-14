Миронова в сверкающем плаще, Горбачева в брутальном стиле и другие на премьере «Обратной связи»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм зрителям предтавили сыгравшие в нем главне роли Мария Миронова, Ирина Горбачева, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Анастасия Уколова и Александр Демидов.
Мария Миронова появилась на красной дорожке в широких черных брюках и расшитом блестками плаще. Ирина Горбачева позировала фотографам в стильном лаконичном наряде и грубых ботинках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Более игривый и откровенный образ продемонстрировала Анастасия Уколова. Актриса подчеркнула фигуру топом необычного кроя с открытым животом и элегантными брюками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Таке премьеру посетили Саша Градива, Эдуард Оганесян, Ира Смелая и многие другие.
По сюжету, 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов. На экраны картина выйдет 17 декабря. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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