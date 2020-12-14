Миронова в сверкающем плаще, Горбачева в брутальном стиле и другие на премьере «Обратной связи»

Фильм зрителям предтавили сыгравшие в нем главне роли Мария Миронова, Ирина Горбачева, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Анастасия Уколова и Александр Демидов.

Мария Миронова появилась на красной дорожке в широких черных брюках и расшитом блестками плаще. Ирина Горбачева позировала фотографам в стильном лаконичном наряде и грубых ботинках.