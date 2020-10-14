«Все стареют, она молодеет»: Наталью Ионову в пикантном белье-сетке сравнили с подростком

«Все с годами стареют, а она молодеет», «Какая же красивая», «Как девочка-подросток», «Да, Наташ! Просто огонь! Прям вообще!», «Сладкая девочка», «Наташа шикарная», «Красотка, такая молоденькая!», — написали комплименты 34-летней певице.

У Натальи Ионовой и ее супруга Александра Чистякова растут две дочери: 13-летняя Лида и 9-летняя Вера. И, судя по всему, скоро на фото Глюк`oZa будет выглядеть ровесницей старшей дочки. Кстати, Лида пошла по маминым стопам и делает первые шаги в музыке. Она уже выпустила дебютные треки и записала видео к ним. Об этом в микроблогах рассказывают гордые за дочь родители.

Лида растет бунтаркой, как и ее мама в эти же годы. Девочка уже несколько раз меняла имидж: стригла волосы, перекрашивала их в кислотные цвета, наращивала ногти. Мать с отцом эксперименты с внешностью одобряют.