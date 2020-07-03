Удивившая Сеть яркими преображениями дочь певицы Глюк’oZы оказалась мультяшной знаменитостью

«Никогда не думали с мужем, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поет, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни "Петарда", где мы открыли ее лицо! У нее есть уже крепкая фан поддержка) Еще не армия, но они точно смогут за нее постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные», — написала в своем блоге мама начинающей певицы, опубликовав анонс.

Наталья Ионова объяснила, что они с мужем «спрятали» дочь за образом мультяшки чтобы уберечь ее от негатива. «Не могу сказать, что мы пытались связать ее путь с моей карьерой», — сообщила прославившаяся под никнеймом Глюк’oZа звезда.

Первый свой трек Лида записала в 11 лет. Сейчас ее развитием занялся продюсер Денис Ковальский.