Удивившая Сеть яркими преображениями дочь певицы Глюк’oZы оказалась мультяшной знаменитостью
Не так давно старшая дочь певицы Глюк’oZы (Натальи Ионовой) и бизнесмена Александра Чистякова отметила 13-й день рождения. В новый для себя год Лида вошла с ярким «ежиком» на голове и депрессивным блогом в Instagram. Позже оказалось, что у нее есть еще одно альтер-эго. По всей видимости, Лида решила повторить путь своей мамы — уже два года она поет, скрываясь под мультяшным персонажем LIDUS.
«Она — типичный подросток, который быстро увлекается, влюбляется, ищет себя и вечно "зависает" в Сети. Ее лучший друг — фиолетовая клякса Боб. Только он знает все тайны и секреты и бывает с ней повсюду. И да, LIDUS нарисована. Это крохотное уточнение не мешает ей думать, что она живет настоящей жизнью и абсолютно реальна», — объяснила девочка «СтарХиту».
«Никогда не думали с мужем, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поет, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни "Петарда", где мы открыли ее лицо! У нее есть уже крепкая фан поддержка) Еще не армия, но они точно смогут за нее постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные», — написала в своем блоге мама начинающей певицы, опубликовав анонс.
Наталья Ионова объяснила, что они с мужем «спрятали» дочь за образом мультяшки чтобы уберечь ее от негатива. «Не могу сказать, что мы пытались связать ее путь с моей карьерой», — сообщила прославившаяся под никнеймом Глюк’oZа звезда.
Первый свой трек Лида записала в 11 лет. Сейчас ее развитием занялся продюсер Денис Ковальский.
Фото и видео: Instagram/@lidus_music/@glukozamusic
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