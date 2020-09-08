Море шаров, забавное видео именинницы: Глюк`oZa с мужем нежно поздравили младшую дочь с 9-летием

«Какая девочка милая! С днем рождения!», «С днем рождения вашего ангела! Всего самого светлого и доброго на ее пути!», «Верочка и родитель, с днем рождения! Вы отличная банда!», — поздравили подписчики Александра.

В семье Чистяковых есть еще 13-летняя дочь Лида. В последнее время девочка экспериментирует с внешностью, превратившись из паиньки в бунтарку. Родители все ее начинания поддерживают.