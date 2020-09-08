Море шаров, забавное видео именинницы: Глюк`oZa с мужем нежно поздравили младшую дочь с 9-летием
Фото: www.instagram.com/glukozamusic/
Наталья Ионова (Глюк`oZa) и Александр Чистяков поздравили младшую дочь Веру с 9-летием. Певица показала, как украсила дом ко дню рождения девочки, а счастливый отец опубликовал забавное видео и милое фото именинницы.
«С днем рождения, мой любимый маленький человечек с огромной душой и железным характером!», — написал он в Instagram.
«Какая девочка милая! С днем рождения!», «С днем рождения вашего ангела! Всего самого светлого и доброго на ее пути!», «Верочка и родитель, с днем рождения! Вы отличная банда!», — поздравили подписчики Александра.
В семье Чистяковых есть еще 13-летняя дочь Лида. В последнее время девочка экспериментирует с внешностью, превратившись из паиньки в бунтарку. Родители все ее начинания поддерживают.
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой и Александра Чистякова, Starface
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